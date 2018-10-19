Ястремська: Потрібно підібрати правильну тактику

Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнена, що може у півфінальному матчі турніру в Люксембурзі змусити все йти в потрібному руслі.

Слова 18-річної тенісистки наводить Xsport з посиланням на прес-службу турніру.

"Я двічі грала проти Бенчіч. Вона дуже хороший гравець. Мені потрібно серйозно налаштуватися на цей матч, а також, звичайно, потрібно відпочити і підібрати правильну тактику. Думаю, в півфіналі я можу змусити все піти потрібним шляхом", — заявила українка.