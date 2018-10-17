Ястремська пройшла у друге коло турніру в Люксембурзі

Ястремська виграла перший поєдинок на турнірі в Люксембурзі і оформила шосту перемогу поспіль.

Перший сет завершився з рахунком 6:2 на користь українки. У другому сеті українка втратила перевагу 6-3 на тайбрейку. Лепченко не реалізували чотири шанси завершити партію на свою користь. А з п'ятого сетболу все ж перевела гру у вирішальний сет.

32-річна американка лідирувала 5-2 під час третьої партії. Втім до матчболів так і не дійшла. протягом трьох наступних геймів Ястремська програла всього два розіграші.

Лепченко перервала успішну серію українки, захистивши подачу (6-5), після чого заробила подвійний матчбол на подачі Ястремської. Даяна рахунок зрівняла, а потім з третього геймбола перевела партію на тайбрейк. Українка забезпечила собі відрив з міні-брейком (5-2), але програла наступні три розіграші. Заробивши сьомий матчбол, Ястремська в затяжному розіграші здобула перемогу. Суперниці провели на корті 3 години і 2 хвилини.

Далі наша спортсменка зустрінеться з другою сіяною на турнірі іспанкою Гарбіньє Мугурусою. Вона зупинилася у півфіналі турніру Гонконзі.

BGL BNP Paribas Luxembourg Open - WTA International

Люксембург

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $250,000

Перше коло

Даяна Ястремська — Варвара Лепченко 6:2, 6:7(10), 7:6(5)

Нагадаємо, на турнірі в Гонконзі Ястремська здобула перший титул в кар'єрі.

Джерело - Чемпіон.