Стаховський про пропагандиста, який сплюндрував могилу Бандери: Мрію зустріти цю гидоту у безлюдному місці

Український тенісист Сергій Стаховський відреагував на вчинок проросійського журналіста Грема Філліпса, який сплюндрував могилу Степана Бандери у Мюнхені.

Про це Стаховський написав у twitter.

"В мене з`явилась нова мрія... зустріти цю гидоту десь у затишному безлюдному місці... посередникові цієї зустрічі благодійна винагорода", написав Стаховський.

В мене з`явилась нова мрія... зустріти цю гидоту десь у затишному безлюдному місці... посередникові цієї зустрічі благодійна винагорода 😂😂😂 https://t.co/E6PQCPAZw5 — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 16 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Сергій Стаховський вшанував Степана Бандеру у річницю його смерті.

Стаховський дізнався свого суперника в першому колі турніру в Антверпені.

Джерело - twitter Сергія Стаховського.