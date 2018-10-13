Савіано більше не тренує Світоліну

Нік Савіано більше не входить у команду першої ракетки України Еліни Світоліної.

Про це повідомляє сайт Великий теніс України.

Після US Open Світоліна провела підготовку в академії Савіано в Майамі і разом з наставником приїхала на турніри в Ухані і Пекіні, де програла свої стартові матчі.

Савіано раніше працював з такими тенісистками, як американка Слоан Стівенс і канадка Ежені Бушар.

Ендрю Беттлс, з яким Світоліна співпрацює з минулого сезону, залишається в команді. Разом з британцем Еліна Світоліна цього тижня приїхала на турнір у Гонконзі, де програла в 1/4 фіналу. У міжсезоння Еліна займатиметься пошуками нового головного тренера і тренера з фізичної підготовки.

Зараз інша українка Даяна Ястремська бореться за потрапляння у фінал. Відеотрансляція матчу на нашому сайті.

Джерело - ВТУ.