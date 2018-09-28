Світоліна розповіла про свою мету

23-річна українська тенісистка Еліна Світоліна планує стата першою ркеткою світу.
Про це сказала сама тенісистка.
"Перша ракетка - тільки один з пунктів. Є ще чотири турніри Grand Slam, перемога в кожному з них - все одно що звання першої ракетки. Тому спочатку - перша ракетка, потім - Grand Slam. Хоча і Олімпійська медаль для мене дуже важлива ", - сказала Світоліна.
На даний момент Світоліна займає 6-е місце в світовому рейтингу. Лідирує румунська тенісистка Сімона Халеп.
Нагадаємо, Еліна Світоліна припинила співпрацю з тренером Тьєррі Аскьоном після US Open.
У вересні Світоліна розпочала співпрацю з Ніком Савіано.
Джерело - sport.ua.