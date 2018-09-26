Світоліна пояснила, навіщо змінила тренера

Еліна Світоліна розповіла, чому розпочала співпрацю з новим тренером Ніком Савіано.

Про це повідомляє btu.org.ua.

"Думаю, що Савіано якраз та людина, яка може привнести свій досвід. Він працював з багатьма великими чемпіонами, видатними гравцями. Це якраз те, до чого я прагну", - сказала Світоліна.

За словами першої ракетки України - Савіано, це саме той тренер, який їй зараз потрібен.

"Він моментально бачить, чого бракує, що мені слід змінити. Я завжди шукаю, що може допомогти моїй грі, я завжди за те, щоб шукати нові речі, які б мені допомогли", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна припинила співпрацю з тренером Тьєррі Аскьоном після US Open.

У вересні Світоліна розпочала співпрацю з Ніком Савіано.

Джерело - btu.org.ua.