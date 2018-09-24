Світоліна та Цуренко зберегли свої позиції в рейтингу WTA

Опубліковано нову версію рейтингу кращих тенісисток планети від WTA
Лідером рейтингу залишається румунка Сімона Халеп.
Серед українок найвищу позицію займає Еліна Світоліна - вона шоста ракетка світу.
Леся Цуренко зберегла 26-у позицію, також в ТОП-100 серед українок Катерина Бондаренко - 84 місце.
Відзначимо також кращий результат у кар'єрі в Катаріни Завацької, яка після програного фіналу турніру ITF в Сен-Мало тепер займає 175-у позицію в світовому рейтингу
Оновлений рейтинг WTA
Станом на 24 вересня
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8061
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 5506
3 (3). Анжелік Кербер (Німеччина) 5295
4 (4). Каролін Гарсія (Франція) 4725
5 (5). Петра Квітова (Чехія) 4585
6 (6). Еліна Світоліна (Україна) 4555
7 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) 4475
8 (7). Наомі Осака (Японія) 4390
9 (9). Слоун Стівенс (США) 3912
10(11) Юлія Гергес (Німеччина) 3730
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26 (36). Леся Цуренко (Україна) 1805
84 (83). Катерина Бондаренко (Україна) 735
110 (97). Даяна Ястремська (Україна) 562
119 (113). Катерина Козлова (Україна) 527
120 (117). Ангеліна Калініна (Україна) 515
123 (123). Марта Костюк (Україна) 492
175 (207). Катерина Завацька (Україна) 327
Нагадаємо, Цуренко потренувалася у Римі.
Також, Цуренко побореться за звання прорив місяця.
Джерело - Чемпіон.