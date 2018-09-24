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Українка Песоцька здобула срібло чемпіонату Європи

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Світоліна та Цуренко зберегли свої позиції в рейтингу WTA

Сьогодні 11:52 346 0
Світоліна та Цуренко зберегли свої позиції в рейтингу WTA

Опубліковано нову версію рейтингу кращих тенісисток планети від WTA

Лідером рейтингу залишається румунка Сімона Халеп.

Серед українок найвищу позицію займає Еліна Світоліна - вона шоста ракетка світу.

Леся Цуренко зберегла 26-у позицію, також в ТОП-100 серед українок Катерина Бондаренко - 84 місце.

Відзначимо також кращий результат у кар'єрі в Катаріни Завацької, яка після програного фіналу турніру ITF в Сен-Мало тепер займає 175-у позицію в світовому рейтингу

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 24 вересня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 8061

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 5506

3 (3). Анжелік Кербер (Німеччина)  5295

4 (4).  Каролін Гарсія (Франція) 4725

5 (5). Петра Квітова (Чехія) 4585

6 (6).  Еліна Світоліна (Україна) 4555

7 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) 4475

8 (7). Наомі Осака (Японія) 4390

9 (9). Слоун Стівенс (США) 3912

10(11) Юлія Гергес (Німеччина) 3730

...

26 (36). Леся Цуренко (Україна) 1805

84 (83). Катерина Бондаренко (Україна) 735

110 (97). Даяна Ястремська (Україна) 562

119 (113). Катерина Козлова (Україна) 527

120 (117). Ангеліна Калініна (Україна) 515

123 (123). Марта Костюк (Україна) 492

175 (207). Катерина Завацька (Україна) 327

Нагадаємо, Цуренко потренувалася у Римі.

Також, Цуренко побореться за звання прорив місяця.

Джерело - Чемпіон.

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