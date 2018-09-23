Українка пробилася до фіналу Чемпіонату Європи

Українка, Маргарита Песоцька, виступить у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи з настільного тенісу в Аліканте (Іспанія).
Про це повідомляє ukrinform.ua.
У півфіналі континентальної першості Песоцька завдала поразки посіяній під першим номером Софії Полкановій з Австрії - 4:2 (7:11, 14:12, 12:10, 11:13, 11:4, 11:5), забезпечивши собі які мінімум срібну нагороду.
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У фіналі чемпіонату Європи Песоцька розіграє золото з переможницею зустрічі між представницями Польщі Лі Цянь і Катаржини Грибовської-Франц.
Маргарита Песоцька втретє стала медалісткою чемпіонату Європи з настільного тенісу в одиночному розряді ("срібло" у 2009 році, "бронза" - у 2011-му).
Нагадаємо, Коноплянка виграв турнір із настільного тенісу в Китаї.
Джерело - ukrinform.ua.