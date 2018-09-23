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Українка пробилася до фіналу Чемпіонату Європи

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Українка пробилася до фіналу Чемпіонату Європи
Маргарита Песоцька

Українка, Маргарита Песоцька, виступить у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи з настільного тенісу в Аліканте (Іспанія).

Про це повідомляє ukrinform.ua.

У півфіналі континентальної першості Песоцька завдала поразки посіяній під першим номером Софії Полкановій з Австрії - 4:2 (7:11, 14:12, 12:10, 11:13, 11:4, 11:5), забезпечивши собі які мінімум срібну нагороду.

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У фіналі чемпіонату Європи Песоцька розіграє золото з переможницею зустрічі між представницями Польщі Лі Цянь і Катаржини Грибовської-Франц.

Маргарита Песоцька втретє стала медалісткою чемпіонату Європи з настільного тенісу в одиночному розряді ("срібло" у 2009 році, "бронза" - у 2011-му).

Нагадаємо, Коноплянка виграв турнір із настільного тенісу в Китаї.

 

Джерело - ukrinform.ua.

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