Став відомий склад збірної України на матч кубку Девіса проти Португалії

Федерація тенісу України надіслала до ITF офіційну заявку зі складом національної збірної на матч Кубка Девіса Україна – Португалія, який відбудеться в період 14–15 вересня.

Про це повідомляє федерація тенісу України.

На жаль в матчі не зможе взяти участь Олександр Долгополов, якому нещодавно було зроблено операцію, він не виступатиме до кінця сезону. Але капітан Андрій Медведєв зібрав під прапором України всіх найсильніших на сьогодні гравців.

В команді гратимуть:

Сергій Стаховський

Ілля Марченко

Денис Молчанов

Павло Шумейко

Нагадаємо, Стаховський вилетів в першому раунді US Open.

Раніше, Стаховський не зміг захистити титул в Словенії.

Джерело - ФТУ.