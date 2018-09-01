Переможця юніорського US Open дискваліфікували за наркотики

Австралійський тенісист Омар Джасіка отримав дворічну дискваліфікацію за вживання кокаїну
Про це повідомляє iSport.ua.
Сліди наркотичних речовин були знайдені в організмі 21-річного спортсмена в грудні 2017 року, проте дискваліфікація почалася з моменту його останнього матчу, який Джасіка провів в березні 2017 року.
На корт він зможе повернутися у березні наступного року.
Австралієць є чемпіоном юніорського US Open-2014.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу US Open.
Раніше, Леся Цуренко на US Open перемогла другу ракетку світу Каролін Возняцкі.
Джерело - iSport.ua.