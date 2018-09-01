Завацька програла фінал турніру в Будапешті

Катаріна Завацька програла у фіналі будапештського турніру ITF. У вирішальному матчі українку обіграла 17-річна полька Іга Святек.

У першій партії Катаріна повела 2:0, але провалила залишок сету. Друга партія йшла в рівній боротьбі п'ять геймів, після чого Святек знову вдалася безпрограшна серія.

Для 18-річної українки цей фінал став третім у сезоні: навесні вона виграла турнір в Ам'єні і поступилася в останньому матчі турніру в Вісбадені.

Для Святек титул став третім у сезоні. У липні 17-річна тенісистка ставала переможницею юнацького Вімблдону.

Будапешт

Фінал

Призовий фонд - $60,000

Іга Святек (Польща) - Катаріна Завацька (Україна) 6:2 6:2

Нагадаємо, на US Open Світоліна пройшла у наступне коло.

Також, Цуренко знищила 2-гу ракетку світу.

Джерело - Чемпіон.