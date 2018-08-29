Калініна: Дуже чекаю матчу зі Стівенс

Ангеліна Калініна з нетерпінням чекає свого матчу з 3-ю ракеткою світу Слоан Стівенс.

Про це розповіла сама тенісистка.

"У кваліфікації у мене було три звичайних матчі, я грала проти тенісисток з рейтингом від 120 до 200, не можу сказати, що це було якось важко. Ось Слоан Стівенс - це людина, яка знаходиться в топ-п'ятірці, це вже інший рівень",- говорить Ангеліна.

"Дуже чекаю на свій матч проти Слоан Стівенс. Прекрасний гравець, атмосфера, корт. Це чудова можливість зіграти на такій арені і проти такого гравця",- цитує Калініну БТУ.