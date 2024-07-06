Сборная России по борьбе отказалась от участия на Олимпиаде-2024

Российские борцы не будут представлены на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом сообщает российский журналист Василий Кононов.

По его информации, исполком Федерации спортивной борьбы России провел совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашение на Олимпийские игры. По результатам которой было принято решение отказаться от участия в Олимпийских играх.

На Играх получили приглашения 10 спортсменов с российским паспортом: Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева, Вероника Чумикова и Елизавета Петлякова.

По решению Международного олимпийского комитета представители "стран-агрессорок" должны были соревноваться без флагов, эмблем и гимнов.

Накануне сборная России по дзюдо отказалась ехать на Олимпиаду.

Ранее Вадим Гутцайт и Матвей Бедный обратились в МОК с доказательствами поддержки войны российскими атлетами, квалифицировавшимися на Олимпиаду-2024 в Париже.