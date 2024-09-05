Украинец Егор Якушенко стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди юниоров.

Об этом сообщает Федерация Греко-римской борьбы Украины.

В финале весовой категории до 97 кг Якушенко одержал волевую победу над Дариусом Киферой из Германии со счетом 6:4, уступая по ходу поединку 0-4. Они уже встречались в финале чемпионата Европы среди юниоров, тогда победу также одержал украинец. Для Егора это первый год выступлений на юниорском уровне.

Следует отметить, что в начале августа 2024 года НОК определил лучших спортсменов Украины в июле. Егор стал лучшим юным спортсменом, а его тренер — лучшим наставником юниоров.