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Якушенко стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди юниоров

Андрій Яросименко — 5 сентября, 12:05
Якушенко стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди юниоров
Єгор Якушенко
НОК України

Украинец Егор Якушенко стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди юниоров.

Об этом сообщает Федерация Греко-римской борьбы Украины.

В финале весовой категории до 97 кг Якушенко одержал волевую победу над Дариусом Киферой из Германии со счетом 6:4, уступая по ходу поединку 0-4. Они уже встречались в финале чемпионата Европы среди юниоров, тогда победу также одержал украинец. Для Егора это первый год выступлений на юниорском уровне.

Следует отметить, что в начале августа 2024 года НОК определил лучших спортсменов Украины в июле. Егор стал лучшим юным спортсменом, а его тренер — лучшим наставником юниоров.

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греко-римська боротьба

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