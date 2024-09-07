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Бондарь — чемпионка мира U-20

Володимир Кук — 7 сентября, 00:18
Бондарь — чемпионка мира U-20
Ірина Бондар
Суспільне

Украинка Ирина Бондарь стала чемпионкой мира по греко-римской борьбе среди юниоров.

В финале весовой категории до 62 кг Бондарь одержала победу над соперницей Нитику (Индия) со счетом 4:1.

Отметим, что Бондарь занимается свободной борьбой ронад 6 лет. В 2022 году спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе среди женщин в категории U-20, а в мае этого года выиграла Чемпионат Европы U-23.

Напомним, также недавно у страничек Егор Якушенко стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди юниоров. В финале весовой категории до 97 кг Якушенко одержал волевую победу над Дариусом Киферой из Германии со счетом 6:4, уступая по ходу поединку 0-4.

боротьба Чемпіонат світу U-20 Ірина Бондар

боротьба

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