Бондарь — чемпионка мира U-20

Украинка Ирина Бондарь стала чемпионкой мира по греко-римской борьбе среди юниоров.

В финале весовой категории до 62 кг Бондарь одержала победу над соперницей Нитику (Индия) со счетом 4:1.

#WrestlePontevedra U20 Worlds WW 62kg medal bouts results



🥇 Iryna BONDAR 🇺🇦 df. NITIKA 🇮🇳, 4-1



🥉Melanie JIMENEZ 🇲🇽 df. Hiunai HURBANOVA 🇦🇿, via fall (6-0)

🥉Nagisa ITO 🇯🇵 df. Selvi ILYASOGLU 🇹🇷, 10-9 — United World Wrestling (@wrestling) September 6, 2024

Отметим, что Бондарь занимается свободной борьбой ронад 6 лет. В 2022 году спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе среди женщин в категории U-20, а в мае этого года выиграла Чемпионат Европы U-23.

Напомним, также недавно у страничек Егор Якушенко стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди юниоров. В финале весовой категории до 97 кг Якушенко одержал волевую победу над Дариусом Киферой из Германии со счетом 6:4, уступая по ходу поединку 0-4.