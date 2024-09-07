Бондарь — чемпионка мира U-20
Ірина Бондар
Суспільне
Украинка Ирина Бондарь стала чемпионкой мира по греко-римской борьбе среди юниоров.
В финале весовой категории до 62 кг Бондарь одержала победу над соперницей Нитику (Индия) со счетом 4:1.
Отметим, что Бондарь занимается свободной борьбой ронад 6 лет. В 2022 году спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе среди женщин в категории U-20, а в мае этого года выиграла Чемпионат Европы U-23.
Напомним, также недавно у страничек Егор Якушенко стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди юниоров. В финале весовой категории до 97 кг Якушенко одержал волевую победу над Дариусом Киферой из Германии со счетом 6:4, уступая по ходу поединку 0-4.