Беленюк отреагировал на игнор со стороны Гутцайта

Бронзового призера Олимпийских игр-2024 Жана Беленюка не волнует то, что глава НОК Вадим Гутцайт поздравил всех украинских медалистов, кроме него.

Об этом он рассказал в интервью Sport-express.ua.

" Мне нечего ответить на этот вопрос. Мне безразлично, кто там и кого поздравил. Это его решение, его социальные сети. Не знаю, с чем это связано, но для меня это не какая-то трагедия", — сказал Беленюк.

Конфликт между Беленюком и Гутцайтом имеет долгую историю. Ранее Жан публично критиковал на тот момент еще министра молодежи и спорта за то, что на минувшую Олимпиаду поехала слишком раздутая делегация чиновников. Также чемпион Токио-2021 был конкурентом Гутцайта на выборах главы НОК.