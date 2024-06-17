Сборная Украины узнала соперника в Кубке претендентов-2024

Мужская сборная Украины по волейболу узнала соперника на Кубке претендентов-2024.

Сетка турнира была сформирована на основе рейтинга сборных. Украина, несмотря на статус рейтинговой команды, получила второй номер посева, который возглавил Китай, хозяин соревнований.

Первый матч на соревновании "сине-желтые" сыграют против Чили. А в полуфинале может встретить одну из европейских сборных — Хорватию, которую обыграла в финале Золотой Евролиги, или Бельгию.

Четвертьфинальные поединки запланированы на 4-5 июля.

Отметим, что Кубок претендентов — отборочный турнир в Лигу наций, самое престижное соревнование сборных по волейболу. Сборная Украины во второй раз будет участвовать в отборочном чемпионате. В прошлом году "сине-желтые" завоевали бронзу, однако это не позволило получить путевку в Лигу наций.

Напомним, женская сборная Украины не смогла пробиться в Кубок претендентов.