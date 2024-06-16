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Сборная Украины одолела Хорватию и выиграла Золотую Евролигу

Олександр Булава — 16 июня, 23:00
Сборная Украины одолела Хорватию и выиграла Золотую Евролигу

Мужская сборная Украины одолела Хорватию в финале Золотой Евролиги по волейболу.

Четырехсетный матч завершился со счетом 3:1 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25).

Команды выиграли по сету на старте поединка. Сражение за победу развернулось в третьей партии, в которой "сине-желтые" смогли дожать соперника, когда реализовали пятый сет-пойнт.

В четвертом сете украинцы с первых минут захватили лидерство и довели матч до победы.

Золотая Евролига-2024
Финал, 16 июня

Хорватия - Украина 1:3 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25)

Напомним, Украина вышла в финал четырех, досрочно гарантировав третье место в турнирной таблице. В полуфинале "сине-желтые" смогли обыграть Чехию.

Отметим, что для украинцев это был второй финал Золотой Евролиги. В 2023 году "сине-желтые" проиграли решающий матч Турции на тай-брейке.

Для сборной Украины это была вторая победа в турнире. Первая прошла в 2017 году.

Збірна України з волейболу Збірна Хорватії з волейболу Золота Євроліга

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