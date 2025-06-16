Мужская сборная Украины поднялась на одно место в мировом рейтинге
Мужская сборная Украины поднялась на одно место в обновленном мировом рейтинге Международной федерации волейбола(FIVB).
Обновленная версия рейтинга была опубликована сегодня, 16 июня.
Украина в рейтинге поднялась с 14 места на 13, прежде всего, благодаря победе над США в Лиге наций. Сами американцы из-за поражения от Украины опустились с третьего места на шестое. На третью позицию прорвалась Словения, первые два места сохранили Польша и Франция.
Мировой рейтинг мужских сборных FIVB:
- Польша — 408.95 очков
- Франция — 358.24
- Словения — 348.63 (+1 позиция)
- Япония — 344.29 (+2)
- Италия — 344.21
- США — 343.78 (-3)
- Бразилия — 315.44
- Германия — 270.92
- Аргентина — 264.28
- Канада — 262.90 (+1)
- Куба — 245.55 (+1)
- Сербия — 238.55 (-2)
- Украина — 213.05 (+1)
- Нидерланды — 196.89 (-1)
- Иран — 188.22
Напомним, сборная Украины одолела команду США в первом матче Лиги наций, не отдав сопернику ни одного сета. Во второй игре украинцы в тайбрейке одолели сборную Кубы, но затем были поражения в тайбрейках от Бразилии и Ирана.
Таким образом национальная команда Украины получила 7 очков из 12 возможных и после первой игровой недели занимает 7 место в турнирной таблице Лиги наций. Заметим, что в плейоф турнира выйдут первые 8 команд.