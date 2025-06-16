Мужская сборная Украины поднялась на одно место в мировом рейтинге

Мужская сборная Украины поднялась на одно место в обновленном мировом рейтинге Международной федерации волейбола(FIVB).

Обновленная версия рейтинга была опубликована сегодня, 16 июня.

Украина в рейтинге поднялась с 14 места на 13, прежде всего, благодаря победе над США в Лиге наций. Сами американцы из-за поражения от Украины опустились с третьего места на шестое. На третью позицию прорвалась Словения, первые два места сохранили Польша и Франция.

Мировой рейтинг мужских сборных FIVB :

Польша — 408.95 очков Франция — 358.24 Словения — 348.63 (+1 позиция) Япония — 344.29 (+2) Италия — 344.21 США — 343.78 (-3) Бразилия — 315.44 Германия — 270.92 Аргентина — 264.28 Канада — 262.90 (+1) Куба — 245.55 (+1) Сербия — 238.55 (-2) Украина — 213.05 (+1) Нидерланды — 196.89 (-1) Иран — 188.22

Напомним, сборная Украины одолела команду США в первом матче Лиги наций, не отдав сопернику ни одного сета. Во второй игре украинцы в тайбрейке одолели сборную Кубы, но затем были поражения в тайбрейках от Бразилии и Ирана.

Таким образом национальная команда Украины получила 7 очков из 12 возможных и после первой игровой недели занимает 7 место в турнирной таблице Лиги наций. Заметим, что в плейоф турнира выйдут первые 8 команд.