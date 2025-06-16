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Мужская сборная Украины поднялась на одно место в мировом рейтинге

Олег Дідух — 16 июня 2025, 14:07
Мужская сборная Украины поднялась на одно место в мировом рейтинге
en.volleyballworld.com

Мужская сборная Украины поднялась на одно место в обновленном мировом рейтинге Международной федерации волейбола(FIVB).

Обновленная версия рейтинга была опубликована сегодня, 16 июня.

Украина в рейтинге поднялась с 14 места на 13, прежде всего, благодаря победе над США в Лиге наций. Сами американцы из-за поражения от Украины опустились с третьего места на шестое. На третью позицию прорвалась Словения, первые два места сохранили Польша и Франция.

Мировой рейтинг мужских сборных FIVB:

  1. Польша — 408.95 очков
  2. Франция — 358.24
  3. Словения — 348.63 (+1 позиция)
  4. Япония — 344.29 (+2)
  5. Италия — 344.21
  6. США — 343.78 (-3)
  7. Бразилия — 315.44
  8. Германия — 270.92
  9. Аргентина — 264.28
  10. Канада — 262.90 (+1)
  11. Куба — 245.55 (+1)
  12. Сербия — 238.55 (-2)
  13. Украина — 213.05 (+1)
  14. Нидерланды — 196.89 (-1)
  15. Иран — 188.22

Напомним, сборная Украины одолела команду США в первом матче Лиги наций, не отдав сопернику ни одного сета. Во второй игре украинцы в тайбрейке одолели сборную Кубы, но затем были поражения в тайбрейках от Бразилии и Ирана.

Таким образом национальная команда Украины получила 7 очков из 12 возможных и после первой игровой недели занимает 7 место в турнирной таблице Лиги наций. Заметим, что в плейоф турнира выйдут первые 8 команд.

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