Звездный нидерландский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Матье Ван дер Пул пропустит чемпионат мира 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Нидерландов, которая опубликовала состав национальной сборной на мундиаль в Руанде.

В групповой гонке команду представят Таймен Аренсман, Бауке Моллема, Воут Пулс, Кун Бауман, Сэм Омен и Франк Ван дер Брук. Аренсман также станет единственным представителем страны в гонке с раздельным стартом.

Чемпионат мира-2025 пройдет в Руанде с 21 по 28 сентября и станет первым в истории мундиалем на африканском континенте.

Что касается Ван дер Пула, то в среду, 20 августа, он стартовал на многодневке Renewi Tour (Тур Бенилюкса). После завершения многодневки (24 августа) он примет решение о выступлении на чемпионате мира по маунтенбайку.

Напомним, в июле Ван дер Пул выиграл второй этап Тур де Франс и провел четыре дня в желтой майке лидера, прежде чем сойти с гонки из-за пневмонии после 15 этапа.