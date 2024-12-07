Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал обладателем Золотого велосипеда (Velo d' Or) – престижной индивидуальной премии в шоссейном велоспорте, которая является аналогом футбольного Золотого мяча.

🏆 Tadej Pogacar is the 2024 Men's Vélo d'Or!

🏆 Tadej Pogacar est le Vélo d'Or Hommes 2024 !#velodor pic.twitter.com/ZNOrBnQDq6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 6, 2024

Лидер UAE Emirates завоевал эту награду во второй раз в карьере, впервые он сделал это в 2021 году. В предыдущие два года Тадей занимал в голосовании третье место.

В борьбе за Золотой велосипед-2024 26-летний словенец опередил бельгийца Ремко Эвенепула и нидерландца Матье Ван дер Пула.

Также Погачар стал обладателем Трофея Эдди Меркса, который вручается лучшему классическому однодневнику сезона.

Женский Золотой велосипед завоевала бельгийка Лотта Копекки.

Напомним, в 2024 году Погачар выиграл Джиро д'Италия, Тур де Франс, Льеж – Бастонь – Льеж, Ломбардию и групповую гонку чемпионата мира, выдав один из лучших сезонов в истории велоспорта.