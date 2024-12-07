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Чемпион Велоспорт

Погачар стал обладателем Золотого велосипеда

Олег Дідух — 7 декабря 2024, 14:33
Погачар стал обладателем Золотого велосипеда
Тадей Погачар
x.com/TeamEmiratesUAE

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал обладателем Золотого велосипеда (Velo d' Or) – престижной индивидуальной премии в шоссейном велоспорте, которая является аналогом футбольного Золотого мяча.

Лидер UAE Emirates завоевал эту награду во второй раз в карьере, впервые он сделал это в 2021 году. В предыдущие два года Тадей занимал в голосовании третье место.

В борьбе за Золотой велосипед-2024 26-летний словенец опередил бельгийца Ремко Эвенепула и нидерландца Матье Ван дер Пула.

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Также Погачар стал обладателем Трофея Эдди Меркса, который вручается лучшему классическому однодневнику сезона.

Женский Золотой велосипед завоевала бельгийка Лотта Копекки.

Напомним, в 2024 году Погачар выиграл Джиро д'Италия, Тур де Франс, Льеж – Бастонь – Льеж, Ломбардию и групповую гонку чемпионата мира, выдав один из лучших сезонов в истории велоспорта.

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