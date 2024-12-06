Проблемы Джиро д'Италия, скандальный трансфер Ван Гилса. Дайджест новостей межсезонья из мира велоспорта

Декабрь – период глубокого межсезонья в шоссейном велоспорте. Гонщики и менеджеры команд набираются сил и уже готовятся к новому сезону, который стартует в конце января. Впрочем, даже в такой период жизнь в мире велоспорта бурлит. Вашему вниманию подборка самых важных новостей межсезонья из мира шоссейного велоспорта.

Презентация Джиро д'Италия-2025

Главной эпопеей межсезонья стала ситуация вокруг презентации маршрута Джиро д'Италия-2025. Обычно церемония презентации проходит в конце октября, однако на этот раз организаторы, компания RCS Sport, объявила о переносе события на неопределенный срок, объяснив это максимально размытой формулировкой "по техническим причинам".

Однако довольно быстро инсайдеры сообщили, что причиной переноса являются проблемы с местом старта "Корса роза" 2025 года. Grande partenza должна была состояться в Албании, однако начались проблемы. Во-первых, политические отношения между балканским государством и Италией осложнились из-за вопроса нелегальных мигрантов, во-вторых – албанская сторона в последний момент захотела пересмотреть финансовые условия соглашения в сторону уменьшения суммы своего взноса на 20-30%.

Организаторам Джиро, компании RCS Sport, это, конечно же, не понравилось. Переговоры между сторонами продолжаются. Маршрут итальянской супермногодневки будет представлен 13 января 2025 года. Вопрос о том, примет ли Албания старт гонки, будет окончательно решен в середине декабря. Если достичь договоренности с Албанией так и не получится, рассматриваются запасные варианты со стартом на юге Италии, вероятнее всего – на Сицилии.

Организаторы Джиро опасаются, что неопределенность относительно маршрута гонки может отпугнуть от участия звезд вроде Йонаса Вингегора или Ремко Эвенепула, поэтому, поговаривают, руководству команд тайно разослали эскиз маршрута "Корса роза" для лучшего понимания того, какой будет гонка в 2025 году.

Ну а пока что организаторы Джиро столкнулись с еще одной проблемой: один из ключевых спонсоров гонки, энергетическая компания Enel, отказалась от продолжения сотрудничества с "Корса роза". RCS Sport при переговорах о продлении контракта запросили увеличение суммы ежегодного взноса с 7 до 8-9 миллионов евро, Enel такие условия не устроили.

Максим Ван Гилс: переход со скандальным привкусом

Главной трансферной эпопеей межсезонья стал переход Максима Ван Гилса. Бельгийский гонщик Lotto Dstny стал одним из главных открытий сезона и привлек к себе внимание многих топ-команд. Проблема заключалась в том, что его контракт с Lotto Dstny действовал еще два года – до конца сезона-2026. Однако в конце ноября Lotto Dstny официально сообщила о том, что Ван Гилс разорвал контракт в одностороннем порядке.

Бельгийцем интересуются Астана, Ineos Grenadiers и Movistar, однако, вероятнее всего, он продолжит карьеру в Red Bull Bora. Lotto Dstny возмущена тем, что не получит никакой компенсации за своего гонщика – например, хотя бы того 1 миллиона евро, которые должен был заработать Максим за два последующих года контракта. Бельгийский клуб будет пытаться добиваться компенсации через суды.

Действия Red Bull Bora у многих вызвали возмущение: австро-немецкий проект уже далеко не впервые ведет переговоры с гонщиками за спинами у команд, с которыми у них есть контракты на следующий сезон. Red Bull Bora повышенными зарплатами поощряет спортсменов в одностороннем порядке разрывать контракты со своими клубами, чтобы не платить другим командам компенсаций. Именно таким образом в прошлом году они переманили Киана Уйтдебрукса из Visma Lease a Bike. Жаловался на это и генеральный менеджер Soudal Quick Step Патрик Лефевр, когда Red Bull Bora пытались переманить у них Ремко Эвенепула.

Безусловно, с точки зрения этики и морали действия как Ван Гилса, так и Red Bull Bora вызывают много вопросов, однако в юридической плоскости Lotto Dstny, похоже, добиться ничего не удастся: в контракте гонщика не была прописана сумма отступных за досрочное расторжение соглашения.

Кажется, мировой велоспорт постепенно входит в эпоху полноценных трансферов аля футбол, когда клубы, отпускающие своего исполнителя, получают за него компенсацию. Повторять ошибки Lotto Dstny вряд ли кто-то захочет, и, скорее всего, в ближайшие годы все больше команд, подписывая контракты с новыми гонщиками, будут прописывать сумму отступных. UAE Emirates в новой сделке с Тадеем Погачаром уже сделал это.

Другие трансферы

– Продолжает усиливаться Астана, бюджет которой значительно вырос с появлением китайских инвесторов. Команда Александра Винокурова подписала экс-призера Ломбардии, Фаусто Маснаду из Soudal Quick Step. Патрик Лефевр фактически выгнал 30-летнего итальянца из своей команды. Причиной недовольства менеджмента бельгийского проекта были не только частые травмы Маснады, но и его неуправляемость и частое игнорирование указаний спортивных директоров во время гонок.

– После провального сезона покидает Movistar звездный раздельщик Реми Каванья. Он продолжит карьеру в Groupama FDJ, контракт рассчитан на два года.

– Ineos Grenadiers подписал Лукаса Хэмилтона из Jayco AlUla. Сомнительный трансфер, учитывая, что последние несколько сезонов 28-летний австралиец откровенно провалил.

– Перспективный эстонский спринтер Мадис Михкельс перешел из Intermarche Wanty в EF Education, контракт рассчитан на два года. Проект Джонатана Вотерса также подписал итальянского панчера Винченцо Альбанезе, который покидает Arkea Samsic. Соглашение с ним рассчитано на три сезона.

– По слухам, Visma Lease a Bike может подписать звездного гонщика Ineos Grenadiers Эгана Берналя. Такой трансфер мог бы стать хорошим решением для всех сторон. Британский проект может избавиться от очень дорогого контракта звездного колумбийца, который так и не может вернуться на прежний уровень после тяжелой травмы в январе 2022 года.

Visma Lease a Bike может получить шанс возродить гонщика с огромным потенциалом. Сам Берналь, вероятно, несколько потеряет с точки зрения финансов, однако получит хороший шанс перезапустить свою карьеру.

– Том Пидкок все-таки покинул Ineos Grenadiers. На звездного британца претендует Q36.5.

– Lotto Dstny, потеряв Максима Ван Гилса, подписала контракт на три года с одним из самых ярких молодых талантов, Ярно Видаром. 2024 год он провел в молодежной команде Lotto Dstny, где его одноклубником был, в частности, и украинец Даниил Яковлев.

– Movistar продлил контракты с двумя звездными колумбийцами – Фернандо Гавирией и Найро Кинтаной. Что касается последнего – решение Эусебио Унсуэ несколько удивило, учитывая слабые результаты " Кондора " в прошлом сезоне и конфликт с руководством относительно капитанского статуса на Вуэльте.

– Филиппо Ганна может покинуть Ineos Grenadiers в конце 2025 года, несмотря на то, что его контракт рассчитан до завершения сезона-2027. На подписание звездного итальянца претендуют Lidl Trek и UAE Emirates. В ближайшее время Ганна планирует отказаться от выступлений на треке и сосредоточится на велошоссе, главная цель – выиграть один из Монументов. Причины концентрации на шоссе очевидны: Филиппо хочет как можно выгоднее себя продать.

Другие новости

– Стали известны финансовые детали нового контракта Тадея Погачара с UAE Emirates. За 6 лет звездный словенец заработает 50 миллионов евро, то есть 8,3 миллиона в год. В соглашении прописана клаусула в размере 200 миллионов евро.

С планами относительно гонок на следующий сезон Тадей уже определился. Защищать титул чемпиона Джиро д'Италия словенец не планирует, однако снова поедет Тур де Франс. Весной он сделает ставку на однодневные классики, включая Милан – Санремо, Тур Фландрии и Льеж – Бастонь – Льеж. Дебют на Париж – Рубэ откладывается еще как минимум на год. После Тур де Франс Погачар точно выступит на чемпионате мира, а также, предположительно, примет участие в Вуэльте.

– Бен О'Коннор, который перешел из Decathlon Ag2r в Jayco AlUla, в 2025 году планирует ехать Тур де Франс. Весной он планирует выступить на однодневках, включая Льеж – Бастонь – Льеж. После Тура возможно также участие в Вуэльте.

– Звездный спринтер Lidl Trek Джонатан Милан в 2025 году, вероятно, выступит на Тур де Франс, при этом пропустив Джиро д'Италия. Как и Ганна, Милан в 2025 году планирует отказаться от выступлений на треке. В ноябре спортивный директор Lidl Trek Ярослав Попович в интервью Чемпиону заявил о том, что в 2025 году Джонатан, вероятно, выступит на Париж – Рубе. На "Северный ад" нацелен и британский раздельщик Джошуа Тарлинг из Ineos Grenadiers.

– Появление китайских инвесторов приведет к изменению названия команды Астана. Скорее всего, с 2025 года проект будет называться XdS (Carbon-Tech) – Astana Qazaqstan.

В руководстве команды уже происходят существенные изменения. В качестве спортивных директоров к Астане присоединились бывший гонщик Sky Питер Кеннак и Дарио Катальдо, который спортивную карьеру завершил лишь в конце текущего сезона. Также из Intermarche Wanty переманили Лоренцо Лапажа.

Присоединился к Астане и Алекс Даусетт, который займет должность инженера по производительности. Он будет работать над оптимизацией посадки гонщиков в гонке с раздельным стартом.

– Тома Воклер останется на посту главного тренера сборной Франции. Он отклонил предложения от ряда клубов, которые хотели видеть его у себя на должности спортивного директора.

– Андрей Амадор объявил о завершении карьеры. Де-факто он не выступал еще с мая текущего года, когда гонщика EF Education во время тренировки сбил грузовик. В полной мере восстановиться от полученных травм 38-летний костариканец так и не сумел.

– Йонас Вингегор в 2025 году планирует выступить на чемпионате мира в Руанде. Что касается участия в Джиро д'Италия, то окончательного решения датчанин еще не принял.

– Несмотря на стихийное бедствие в Валенсии, в 2025 году многодневка Вольта Комунитат Валенсиана состоится в запланированные сроки – в феврале. А вот другая многодневка, которая должна была состояться в феврале, Тур Колумбии, отменена из-за проблем с финансированием.

– Спортивный директор UAE Emirates Фабио Бальдато заявил, что провёл серьёзный разговор с Хуаном Аюсо, донеся до него необходимость помогать партнёрам по команде в гонках. Таким образом, слухи о конфликте испанца с Тадеем Погачаром и руководством команды, который возник во время Тур де Франс, по сути, подтвердились.

Также Бальдато заявил, что в 2025 году Аюсо поедет на Джиро одним из двух капитанов команды, на равных с Исааком дель Торо. Кроме них, в состав UAE Emirates, скорее всего, войдут Рафал Майка, Феликс Гроссшартнер, Джонатан Нарваэс, Хуан Себастьян Молано, Нелсон Оливейра и Алессандро Кови или Филиппо Борончини.

На Тур де Франс, согласно плану, отправится следующий состав: Тадей Погачар, Адам Йейтс, Жоау Алмейда, Павел Сиваков, Брэндон Макналти, Марко Солер, Нильс Политт и Домен Новак.

– Организаторы Вуэльты официально подтвердили, что в 2025 году гонка будет стартовать и Пьемонте, Италия, где состоятся первые три этапа. Первый из них, из Турина в Новару, будет равнинным. На следующий день – финиш на Лимоне Пьемонте – горе, которая принимала развязку горного этапа на Джиро-2005. На третьем этапе гонщиков будет ждать холмистая дистанция, которая подходит для панчеров или для победы отрыва. Презентация всего маршрута Вуэльты запланирована на 19 декабря.

– Международный союз велосипедистов (UCI) сделал более жесткими правила относительно разрешенных цветов форм команд Мирового тура. Клубы будут вынуждены избегать цветов, близких к призовым майкам Гран туров. Сами же организаторы супермногодневок обязаны презентовать дизайн своих маек минимум за 6 месяцев до старта гонки.

На самом же деле такие строгие ограничения приведут к тому, что выбор разрешенных цветов для команд значительно сузится, и мы увидим большое количество маек команд, очень похожих по дизайну между собой, различить которые с вертолетного плана будет почти невозможно.

– Также UCI раздумывает над тем, чтобы учитывать очки, заработанные на треке и маунтинбайке в шоссейный рейтинг. Еще одна сомнительная инициатива, учитывая, что большинству команд рейтинг UCI не слишком интересен: по-настоящему большое значение он имеет только для клубов, которые борются за выживание в Мировом туре или за попадание в него.

– Известный инсайдер Чиро Сконьямильо в конце ноября побывал на семинаре команд Мирового тура и получил доступ к финансовой информации о командах, которая нигде официально не публикуется. Например, суммарный бюджет всех 18 команд Мирового тура в 2025 году составит 570 миллионов евро, то есть в среднем 31,7 миллиона на команду. В последние годы эта цифра неуклонно растет: еще в 2021 году суммарный бюджет всех команд элитного дивизиона составлял 379 миллионов евро.

Бюджет UAE Emirates и Visma Lease a Bike в 2025 году составит примерно 60 миллионов евро. У Red Bull Bora – около 50 миллионов. Бюджет Ineos Grenadiers, которая на протяжении многих лет была самой богатой командой мира, не называется.

Бюджет команд второго по силе, Проконтинентального дивизиона, также растет. Еще в 2022 году совокупный бюджет составлял 99 миллионов евро на 17 команд, сейчас – 149 миллионов.

Зарплаты гонщиков также постоянно растут. Еще в 2021 году средняя зарплата гонщика Мирового тура составляла 373 тысячи, на 2025 год – уже 501 тысяча.

– 3 декабря Ремко Эвенепул попал в ДТП, врезавшись в открытую дверь фургона бельгийской почтовой службы. Лидера Soudal Quick Step немедленно доставили в больницу, первичное обследование выявило у него перелом ключицы. Однако впоследствии стало известно, что ситуация на самом деле еще хуже: у Ремко также переломы ребер, лопатки и правой руки, а также ушиб легких.

Реабилитация Эвенепула займет около трех месяцев. Это означает, что абсолютный олимпийский чемпион Парижа, скорее всего, пропустит сезон весенних классик. Его участие в Джиро д'Италия также под вопросом.