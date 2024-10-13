Погачар побил рекорд Меркса и выдал лучший сезон в истории велоспорта

Вчера словенский велогонщик команды UAE Emirates Фаддей Погачар в доминирующем стиле выиграл Ломбардию-2024, которая была последним Монументом сезона 2024 года. Монументы – это серия из пяти самых престижных классических однодневок календаря, кроме Ломбардии в эту категорию входят Милан – Санремо, Тур Фландрии, Париж – Рубе и Льеж – Бастонь – Льеж.

Субботняя победа позволила Погачару установить историческое достижение: кроме "Тройной короны" (победа в одном сезоне в Джиро д'Италия, Тур де Франс и групповой гонке чемпионата мира) он в 2024 году выиграл еще два Монумента (в апреле словенец стал победителем Льеж – Бастонь – Льеж), чего не удавалось никому.

Эдди Меркс (1974 год) и Стивен Роч (1987) в годы, когда брать "Тройную корону", не выигрывали ни один из Монументов.

Если вынести за скобки групповую гонку чемпионата мира, то последним, кому удавалось выиграть два Гран тура и два Монумента в один сезон, был Меркс, делавший это в 1972 и 1973 годах. В 1972 году "Каннибал" выиграл сразу три Монумента - Милан - Санремо, Льеж - Бастонь - Льеж и Ломбардию.

Кроме Меркса и Погачара, выиграть два Гран тура и два Монумента в один сезон удавалось только легендарному итальянцу Фаусто Коппи в 1949 году. Тогда он победил на Джиро, Тур-де-Франс, Милан – Санремо и Ломбардии.