Лидер Джиро д'Италия подписал пожизненный контракт со своей командой

Звездный датский велогонщик Мадс Педерсен подписал пожизненный контракт со своей командой Lidl Trek.

Об этом сообщает пресс-служба немецко-американской команды.

Педерсен выступает за Lidl Trek с 2017 года. 29-летний датчанин начинал свою карьеру в таких командах как Cult Energy и Stolting Service Group.

Чемпион мира 2019 года одержал сразу три победы на первых шести этапах Джиро д'Италия-2025 и сейчас возглавляет общий зачет знаменитой многодневки.

Суммарно за годы выступлений в Lidl Trek Педерсен одержал 9 побед на этапах Гран туров, трижды выигрывал знаменитую однодневку Гент – Вевельгем и 5 раз поднимался на подиумы Монументов.

Педерсен стал вторым велогонщиком, который подписал пожизненный контракт со своей командой. Аналогичное соглашение в прошлом году с Visma Lease a Bike заключил звездный бельгиец Воут Ван Арт.