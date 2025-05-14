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Педерсен одержал свою третью победу на Джиро д'Италия-2025

Олег Дідух — 14 мая 2025, 18:43
Педерсен одержал свою третью победу на Джиро д'Италия-2025
Мадс Педерсен
Getty Images

Датский велогонщик команды Lidl Trek Мадс Педерсен стал победителем пятого этапа Джиро д'Италия-2025. Сегодня, 14 мая, гонщики преодолели 151 км холмистой дистанции из Челье Мессапика до Матери с финишем в небольшой подъем.

Маршрут 5 этапа Джиро д'Италия-2025
Маршрут 5 этапа Джиро д'Италия-2025
giroditalia.it

Педерсен в финишном спринте опередил итальянца Эдоардо Дзамбанини из команды Bahrain Victorious и британца Тома Пидкока с Q36.5. Для датчанина это третья победа на текущей Джиро. Он стал первым гонщиком со времен Робби Макьюэна в 2006 году, который одержал 3 победы на первых 5 этапах Джиро.

Педерсен благодаря этой победе укрепил свои лидерство в общем зачете Джиро. Своего ближайшего преследователя, Приможа Роглича из Red Bull Bora, он теперь опережает на 17 секунд.

Результаты пятого этапа:

Общий зачет:

Вчера, 13 мая, четвертый этап выиграл Каспер Ван Уден. На шестом этапе гонщики преодолеют самый длинный этап нынешней Джиро – 227 км равнинной дистанции из Потенцы в Неаполь.

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