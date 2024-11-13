Провал Падуна, удачный дебют Царенко. Итоги велосезона-2024 для украинских гонщиков

Самые славные страницы украинского шоссейного велоспорта уже давно остались в прошлом, в начале 2000-х, однако в 2024 году мы, кажется, достигли дна. С момента создания в 2005 году элитного дивизиона, Про тура (который со временем трансформировался в современный Мировой тур), Украина неизменно имела как минимум одного представителя в высшей лиге. В текущем году впервые в истории в элитном дивизионе не осталось ни одного гонщика из Украины.

Да и во второй по силе лиге, Проконтинентальном туре, представителей нашего государства было всего трое. Это Марк Падун, Андрей Пономарь и Кирилл Царенко. Причем, все трое выступали в составе одной команды – Corratec Vini Fantini. В ее составе есть несколько неплохих итальянских гонщиков с довольно громкими именами (Никколо Бонифацио, Валерио Конти, Якуб Маречко, Кристиан Збаральи), однако все они уже перевалили за 30-летний возрастной рубеж и переживают не лучшие времена в своей карьере. Такого состава было достаточно для того, чтобы получить вайлдкард на многие топовые итальянские гонки (в частности, Милан – Санремо и Тиррено – Адриатико), однако не на главную из них – Джиро д'Италия.

Каким был 2024 год для главных звезд современного украинского велоспорта? Какие перспективы на будущее? Давайте разбираться.

Марк Падун (28 лет, Corratec Vini Fantini)

6 гоночных дней, из которых 2 – это сходы с дистанции и еще один – непопадание в лимит времени, самое высокое место – 161. Вот такие итоги 2024 года для Марка Падуна. Никак иначе, кроме как сплошным ужасом, это не назовешь.

В 2017 году Падун появился во взрослом велоспорте как один из главных талантов своей возрастной категории, и сразу подписал контракт с далеко не самой плохой командой Мирового тура – Bahrain Merida. Марк попадал в топ-5 на молодежной Джиро д'Италия, на равных боролся с такими звездами как Джей Хиндли, Павел Сиваков или Орельен Паре-Пентр, обыгрывал (например, на Гран-При Каподарко или групповой гонке чемпионата мира U-23) самого Тадея Погачара – казалось, Украина получит новую звезду мирового велоспорта. Однако сейчас, в 2024 году, очевидно, что всех этих огромных надежд Падун не оправдал и, скорее всего, уже никогда и не оправдает.

В первые годы в Bahrain Victorious у Падуна были довольно громкие, хотя и эпизодические успехи: победа на этапе Тура Альп-2018, попадание в топ-3 на этапах Джиро и Вуэльты. Однако по-настоящему уроженец Донецка выстрелил только в 2021 году, когда в феноменальном стиле выиграл два заключительных этапа престижной многодневки Критериум Дофине, демонстрируя показатели мощности на уровне лучших гонщиков мира. В августе того же года украинец замкнул топ-3 общего зачета Тура Бургоса.

Однако и эти успехи не получили устойчивого и систематического продолжения. Каждый сезон украинскому спортсмену удавалось проявлять свой огромный талант лишь несколько раз в год, cам Падун признавался, что связано с проблемами с лишним весом.

В конце 2021 года Марк покинул Bahrain и перешел в другую команду Мирового тура, одного из аутсайдеров элитного дивизиона, EF Education. Генеральный менеджер американского проекта, Джонатан Уотерс, рассыпался в комплиментах Падуну, говорил о том, что это огромный талант и он знает, как его раскрыть в полной мере, однако на практике ничего из этого не получилось. За два года в EF Education украинец демонстрировал проблески своего таланта еще реже.

Марк Падун EF Education EasyPost

По большому счету, лишь один раз: на испанской многодневке Гран Каминьо, где он сенсационно выиграл разделку (индивидуальная гонка всегда считалась слабым местом нашего спортсмена) на заключительном этапе и финишировал третьим в общем зачете. Вполне вероятно, что и эти успехи были добыты не благодаря какой-то систематической работе, а исключительно на эмоциях и супермотивации: Гран Каминьо проходила в конце февраля 2022 года, в первые дни после начала полномасштабного вторжения России.

Деградация Падуна завершилась закономерно – потерей места в Мировом туре. Однако 2024 год в составе новой команды, Corratec Vini Fantini, только ускорил регресс талантливого украинца. Только 6 абсолютно провальных дней и полное отсутствие понимания причин такого краха.

Недавно спортивный директор Lidl Trek Ярослав Попович в интервью "Чемпиону" рассказал о том, что, по слухам, Падун буквально исчез с радаров, его уже несколько месяцев не могут найти даже представители его команды. Учитывая, что последний раз Марк выходил на старт гонки еще 26 июня на первом этапе Тура Словении, звучит довольно правдоподобно.

Это конец профессиональной карьеры Падуна? Вполне возможно, что да. По крайней мере, очень трудно представить себе, чтобы какая-то более-менее серьезная команда захотела иметь дело с Марком после таких выходок и вопиющих проявлений непрофессионализма.

Андрей Пономарь (22 года, Corratec Vini Fantini)

В прошлом году Украину в Мировом туре представлял не только Падун, но и Андрей Пономарь. При чем, 22-летний уроженец Чернигова покинул французскую Arkea Samsic даже не в конце прошлого сезона, а во время него, хотя трансферы в разгар сезона в велоспорте – явление не очень распространенное.

Как и Падун, Пономарь попал на взрослый уровень после громких успехов на юниорском. В 2019 году Андрей стал чемпионом Европы в возрастной категории до 19 лет, опередив, в частности, таких людей, как Хуан Аюсо, Марко Бреннер или Олав Коой. В следующем году Пономарь победил на первом этапе и в общем зачете швейцарской многодневки Гран-при Рюблиланд.

С таким послужным списком на юниорском уровне Андрей был лакомым куском на трансферном рынке, и сделал, казалось, правильный выбор: он перешел в итальянскую Проконтинентальную Androni Giocattoli Sidermec. Проект Джанни Савио давно заработал себе репутацию одной из главных кузниц талантов в мировом велоспорте, одним из недавних звездных воспитанников команды был не кто иной как Эган Берналь.

Андрій Пономар team-corratec.com

За два года в Androni Giocattoli Sidermec Пономарь громких побед не одержал, однако дважды принял участие в Джиро д'Италия. При чем, в 2021 году, выйдя на старт "Корса роза" в возрасте 18 лет и 246 дней, стал самым молодым участником итальянского Гран тура за последний 91 год. На дебютной Джиро Пономарь дважды участвовал в отрывах дня, заехав в топ-20 на 18 этапе, а также показав 28-й результат на вершине легендарного подъема Дзонколан.

Несмотря на отсутствие побед, потенциал Андрея был очевиден, и уже в возрасте 20 лет он получил приглашение во французскую Arkea Samsic – команду Мирового тура, хоть и одну из самых скромных в элитном дивизионе. Однако, к сожалению, задержаться там Пономарю удалось всего на 8 месяцев, и в августе он перешел в Corratec Vini Fantini.

Перезапустить свою карьеру в итальянском коллективе Андрею пока что не удается. В 2024 году он гонялся много (46 гоночных дней за сезон), однако запомнился разве что участием в отрывах на однодневках Гран Пьемонте и Трофео Маттеотти, а также вторым местом на скромной Трофео Читта ди Брешия в июле.

С чем связана такая очевидная стагнация карьеры Пономаря? Вопрос сложный. Бытует мнение, что он слишком рано попал на такой высокий уровень, и что в Androni Giocattoli Sidermec его слишком активно эксплуатировали: 99 гоночных дней, в том числе две полных Джиро – наверное, это было немного многовато для 20-летнего спортсмена. Безусловно, Андрей все еще молод (всего 22 года), поэтому ставить крест на нем никто не собирается, однако в последние несколько лет его карьера движется не совсем в том направлении, в котором нам бы хотелось.

Кирилл Царенко (24 года, Corratec Vini Fantini)

В августе 2023 года в составе Corratec Vini Fantini появился не только Пономарь, но и еще один украинский гонщик – Кирилл Царенко. Однако, если для Андрея это был даунгрейд после команды Мирового тура, то для Кирилла – шаг вперед в карьере и первый контракт на взрослом уровне. В отличие от того же Пономаря или Падуна, Царенко появился в профессиональном велоспорте без багажа громких успехов на юниорском уровне, однако по состоянию на данный момент именно уроженца Кропивницкого можно назвать велогонщиком №1 в Украине.

Кирило Царенко team-corratec.com

Первый полноценный сезон Царенко во взрослом велоспорте получился довольно неплохим. Он проехал всю престижную многодневку Тиррено – Адриатико и дебютировал на Монументах на Милан – Санремо. Причем, дебютировал довольно ярко: Кирилл принял участие в отрыве дня, выглядел в нем одним из сильнейших. Также весной украинец проехал такие престижные многодневки как Тур Альп и Тур Романдии.

Начиная с мая у Царенко (как и у всей его команды в целом) больше не было возможности участвовать в гонках столь высокого уровня, однако, перейдя на соревнования более низкого ранга, Кирилл начал показывать высокие результаты: победы на Гран-При Санта Рита, румынской Купа Макс Ауснит и горном зачете Тура Словакии, второе место на одном из этапов того же Тура Словакии, пятое место на Трофео Читта ди Брешия, восьмое на Трофео Маттеотти. Такими результатами в 2024 году не может похвастаться ни один другой украинский гонщик. Первый полноценный сезон для Царенко в профессиональном велоспорте получился очень неплохим, и у Кирилла есть все необходимое для того, чтобы в дальнейшем только прогрессировать.

Даниил Яковлев (19 лет, Lotto Dstny Development Team)

На более-менее высоком взрослом уровне Украина представлена лишь трио (или уже дуэтом?) из Corratec Vini Fantini. Однако на юниорском уровне есть один интересный проспект – Даниил Яковлев, выступающий за молодежный состав знаменитой бельгийской команды Lotto Dstny.

Данііл Яковлєв lottodstny.be

2023 год он провел в составе Cannibal - Victorious U19 Development Team, выиграв бельгийскую однодневку Мемориал Антуана Демуатье, а также этап и горный зачет французской многодневки Пенн Ар Бед. Выступления на шоссе Яковлев совмещал с велотреком, где и добился самого громкого на данный момент успеха в карьере: золото юниорского чемпионата мира-2023 в омниуме.

Попав на более высокий уровень в 2024 году в составе Lotto Dstny Development Team (для понимания: партнером украинца по команде в этом году был один из главных талантов мирового велоспорта, Ярно Видар), Даниил пока не добился значительных успехов на международных гонках, однако доказал, что уже является одним из лучших гонщиков Украины: серебро и бронза национального чемпионата в разделке и групповой гонке соответственно. Остается надеяться, что в следующем году Яковлев сможет прибавить и добиваться на шоссе не менее громких успехов, чем на треке.

Другие

Кроме вышеназванной четверки, следует отметить Анатолия Будяка. 29-летний украинец набирает неплохие очки в рейтинг UCI, однако делает это на экзотических азиатских гонках в составе малазийской команды Terengganu Cycling Team. Также отметим его ровесника Виталия Грынива, который в июне выиграл разделку на чемпионате Украины, обеспечив себе место в составе национальной сборной на чемпионаты Европы и мира. Там он в индивидуальных гонках занял 22 и 35 места соответственно. Отметим, что по неизвестным причинам сборная Украины не выставила ни одного гонщика на групповую гонку чемпионата мира-2024, не использовав свою квоту.