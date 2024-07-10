Вингегор на зубах вырвал победу у Погачара на 11 этапе Тур де Франс

Датский велогонщик команды "Jumbo-Visma" Йонас Вингегор стал победителем 11 тура Тур де Франс-2024.

Вторым, с отставанием в несколько мгновений, на финиш приехал словенец Тадей Погачар. Третье место занял бельгиец Ремко Эвенпул.

За 31 километр до финиша Фаддей Погачар совершил атаку вроде той, которую проводил на 4 этапе на Коль дю Галибье.

Сначала ему удалось отцепить своих оппонентов, больше всего из которых потерял Эвенпул. Ситуация у датчанина Йонаса Вингегора и словенца Примога Роглича была несколько лучше, поскольку они скоординировались и бросились вдогонку Погачару.

Впрочем, и чемпион Джиро д'Италия оказался не вечным, и уже через 16 км Вингегор достал Тадея. Роглич не смог удержать темп датчанина, и впоследствии его догнал Эвенпул. Так попарно представители "Большой четверки" и ехали к финишу, который в спринтерской дуэли неожиданно выиграл Вингегор.

🏆 Jonas Vingegaard wins an epic stage in Le Lioran!



🏆 Jonas Vingegaard remporte une étape magnifique au Lioran !#TDF2024 pic.twitter.com/qE83eNQrJ3 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

Третьим спустя 25 секунд после дуэта лидеров приехал Эвенпул, поскольку за 2 км до завершения этапа Роглич упал на спуске, проиграв в итоге победителю 55 секунд.

Это был горный этап с 6 подъемами. Общий набор высоты составил 4350 метров.

Желтую майку лидера Тура удерживает Погачар, второе место сохранил Эвенпул, отстающий от словенца на 1,06 мин, Вингегор – третье с отставанием 1,14.