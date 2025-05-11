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Джиро д'Италия. Вторая победа Педерсена, Роглич потерял лидерство

Олег Дідух — 11 мая 2025, 18:37
Джиро д'Италия. Вторая победа Педерсена, Роглич потерял лидерство
Мадс Педерсен
Getty Images

Датский велогонщик команды Lidl Trek Мадс Педерсен стал победителем третьего этапа Джиро д'Италия-2025.

В рамках третьего этапа гонщики преодолели 160 км со стартом и финишем во Влоре. Главной сложностью дня был перевал Кафа э Ллогарасе (10,5 км со средним градиентом в 7,4%), вершина которого находится за 38,4 км до финиша.

Маршрут 3 этапа Джиро д'Италия-2025
Маршрут 3 этапа Джиро д'Италия-2025
giroditalia.it

Педерсен в финишном спринте из пелотона опередил австралийца Корбина Стронга из Israel Premier Tech и колумбийца Орлуиса Аулара из Movistar. Для экс-чемпиона мира это вторая победа на текущей Джиро. Благодаря 10 бонификационным секундам он вернул себе розовую майку лидера общего зачета.

Результаты третьего этапа:

Общий зачет:

Вчера, 10 мая, второй этап выиграл Джошуа Тарлинг. Завтра, 12 мая, на Джиро первый день отдыха, во время которого гонщики переберутся из Албании на юг Италии. Гонка возобновится во вторник, 13 мая, равнинным этапом из Альберобелло в Лечче.

Мадс Педерсен

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