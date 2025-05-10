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Джиро д'Италия. Тарлинг выиграл разделку, Роглич возглавил общий зачет

Олег Дідух — 10 мая 2025, 18:40
Джиро д'Италия. Тарлинг выиграл разделку, Роглич возглавил общий зачет
Джошуа Тарлінг
x.com/giroditalia

Британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Джошуа Тарлинг стал победителем второго этапа Джиро д'Италия-2025 – гонки с раздельным стартом на 13,7 км со стартом и финишем в столице Албании, Тиране.

Маршрут 2 этапа Джиро д'Италия-2025
Маршрут 2 этапа Джиро д'Италия-2025
giroditalia.it

Тарлинг всего на 1 секунду опередил словенца Приможа Роглича из команды Red Bull Bora. Третье время показал австралиец Джей Вайн из UAE Emirates, который проиграл три секунды. Роглич благодаря этому результату перехватил розовую майку лидера общего зачета.

Тарлинг в возрасте 21 года, 2 месяцев и 25 дней стал самым молодым победителем разделки в истории Джиро. Он побил достижение Ромео Вентурелли, который в 1960 году победил в Сорренто в возрасте 21 года 5 месяцев и 11 дней.

Результаты второго этапа:

Общий зачет:

В воскресенье, 11 мая, в рамках третьего этапа гонщики преодолеют 159 км холмистой дистанции со стартом и финишем во Влоре. Вчера первый этап выиграл Мадс Педерсен.

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