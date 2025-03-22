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Ван дер Пул во второй раз выиграл Милан – Сан Ремо

Олег Дідух — 22 марта 2025, 18:12
Ван дер Пул во второй раз выиграл Милан – Сан Ремо
Матьє Ван дер Пул
instagram.com/mathieuvanderpoel

Нидерландский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Матье Ван дер Пул выиграл первый Монумент сезона 2025 года - легендарную итальянскую однодневку Милан - Сан Ремо. Для него это вторая победа на Милан – Сан Ремо в карьере – ранее он побеждал на этой гонке в 2023 году.

В финишном спринте он опередил итальянца Филиппо Ганну из Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнул действующий чемпион мира в групповой гонке, словенец Тадей Погачар из команды UAE Emirates.

В спринте на четвертое место из основной группы самым быстрым оказался австралиец Майкл Мэттьюз, представляющий команду Jayco AlUla.

Итоговые результаты:

В понедельник, 24 марта, стартует следующая гонка Мирового тура – испанская многодневка Тур Каталонии.

велоспорт Матьє ван дер Пул Тадей Погачар Мілан - Санремо Філіппо Ганна

велоспорт

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