Ван дер Пул во второй раз выиграл Милан – Сан Ремо

Нидерландский велогонщик команды Alpecin Deceuninck Матье Ван дер Пул выиграл первый Монумент сезона 2025 года - легендарную итальянскую однодневку Милан - Сан Ремо. Для него это вторая победа на Милан – Сан Ремо в карьере – ранее он побеждал на этой гонке в 2023 году.

В финишном спринте он опередил итальянца Филиппо Ганну из Ineos Grenadiers. Топ-3 замкнул действующий чемпион мира в групповой гонке, словенец Тадей Погачар из команды UAE Emirates.

🔻 Breathtaking. Possibly the greatest 1000m we've seen on la Via Roma.



🔻 Mozzafiato. Forse il più grande 1000m che abbiamo visto sulla Via Roma.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#MilanoSanremo presented by @CA_Ita pic.twitter.com/u6E2ZMt5ZX — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 22, 2025

В спринте на четвертое место из основной группы самым быстрым оказался австралиец Майкл Мэттьюз, представляющий команду Jayco AlUla.

Итоговые результаты:

В понедельник, 24 марта, стартует следующая гонка Мирового тура – испанская многодневка Тур Каталонии.