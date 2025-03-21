Первый Монумент сезона. Превью Милан – Сан Ремо-2025

Март – месяц, когда сезон большого шоссейного велоспорта уже в самом разгаре. Касается это и весенних классических однодневок, или просто классик. Их так называют из-за того, что, в отличие от многодневок, они каждый год проходят одними и теми же, классическими маршрутами, которые любой фанат велоспорта со стажем знает как свои пять пальцев, даже если физически ни разу там не бывал.

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Монументы – это серия из пяти самых престижных классик, некий аналог теннисных турниров "Большого шлема" в мире однодневных велогонок. Каждый из Монументов – гонка абсолютно культовая, с богатейшей, более чем столетней историей, и с чрезвычайно сложным маршрутом и дистанцией обычно более 250 км.

Третья суббота марта – время, когда проходит первый из пяти Монументов – легендарная Милан – Сан Ремо. В этом году гонка состоится 22 марта. Из пятерки однодневных велосипедных "мейджоров" она не самая сложная по рельефу и покрытию, однако самая длинная по дистанции. Она обычно составляет почти или даже более 290 км, что делает Милан – Сан Ремо самой длинной однодневной велогонкой в современном велоспорте. В этом году дистанция гонки составит 289км.

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Главную однодневную гонку Италии еще с 30-х годов прошлого века называют "Классичиссимой" – самой величественной, самой классической из всех классик. Другое прозвище Милан – Сан Ремо – "Primavera", в переводе с итальянского – "весна", что просто указывает на время года, в которое проходит гонка.

История и факты

– Впервые Милан – Сан Ремо была проведена в 1907 году, в этом году гонка пройдет в 116-й раз. Первым победителем стал француз Люсьен Пети-Бретон. Первой победы хозяев, итальянцев, пришлось ждать до 1909 года, когда с перевесом в более чем час торжествовал Луиджи Ганна. В том же году он выигрывает первую в истории Джиро д'Италия.

– Рекордсменом по количеству побед на Милан – Сан Ремо является легендарный бельгиец Эдди Меркс. "Каннибал" выигрывал "Классичиссиму" 7 раз – в 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975 и 1976 годах. В межвоенные годы 6 побед одержал итальянец Костанте Джирарденго, который суммарно поднимался на подиум "Примаверы" рекордные 11 раз.

В современную эпоху самым успешным на Милан – Сан Ремо был легендарный немецкий спринтер Эрик Цабель, который побеждал в 1997, 1998, 2000 и 2001 годах. В 2004 году он был близок к тому, чтобы победить в пятый раз, однако слишком рано поднял руки вверх в победном жесте, и его опередил испанец Оскар Фрейре, для которого та победа стала первой из трех.

– Чаще всего выигрывали Милан – Сан Ремо хозяева, итальянцы – 51 раз. Последняя победа Италии датирована 2018 годом, когда гонку выиграл Винченцо Нибали. 23 победы на счету бельгийцев, 14 – у французов.

Маршрут

Гонка обычно стартует в самом Милане или его окрестностях, в этом году – в Павии. После этого спортсмены начинают двигаться на юго-запад, в сторону Генуи и побережья Лигурийского моря. После более чем 130 км на пути гонщиков появляется не слишком сложный перевал Пассо дель Туркино, который отсутствовал в маршруте Милан – Сан Ремо лишь трижды в истории: в 2001, 2002 и 2020 годах.

milanosanremo.it

После преодоления Туркино гонщики спускаются непосредственно к побережью Лигурийского моря и выезжают на трассу Виа Аурелия. Она проложена на месте древнеримской дороги, которая еще во времена древнего Рима соединяла "Вечный город" с территорией современной Франции. Именно по Виа Аурелия, вдоль лигурийского побережья, гонщики будут двигаться всю вторую половину дистанции до Сан Ремо, почти не отклоняясь от основной дороги в глубину континента.

milanosanremo.it

Дорога до Сан Ремо почти идеально равнинная – холмы Капо Меле, Капо Черво и Капо Берта слишком просты, чтобы иметь серьезное влияние на ход гонки. Решающими на Милан – Сан Ремо являются последние 30 км дистанции, когда на пути гонщиков встречаются два перевала: Чипресса (5,6 км со средним градиентом в 4,1%) и Поджо (3,7 км, 3,7%), вершина которого расположена за 5,6 км до финиша. После этого гонщиков ждет безумный и очень опасный спуск обратно к морскому побережью и равнинные последние километры в Сан Ремо.

milanosanremo.it

Маршрут каждого из Монументов имеет свою особенность, изюминку, которая формирует характер гонки и определяет круг претендентов на победу. Брусчатка на Туре Фландрии и Париж – Рубэ делает их территорией для мастеров северных классик, частокол коротких холмов на Льеж – Бастонь – Льеж - это территория для панчеров, а очень сложная в плане рельефа Ломбардия – гонка, которая дает шансы даже чистым горнякам.

Главная "фишка" маршрута Милан – Сан Ремо – это абсолютный баланс. Практически равнинный маршрут делает именно этот Монумент наиболее благоприятным для чистых спринтеров. Чипресса и Поджо – подъемы сами по себе очень простые, однако, когда у тебя в ногах уже более 260 км дистанции, то даже они могут стать тяжелым барьером на пути к финишу.

milanosanremo.it

Именно эти два холма и создают на Милан – Сан Ремо тот самый идеальный баланс: есть шансы увидеть как массовый спринт, так и победу группы или даже одинокого беглеца, атаковавшего на Поджо. Ежегодно развязка "Примаверы" напоминает весы с абсолютно равными по весу гирями на обеих чашах, и любая мелочь может склонить эти весы в ту или иную сторону – или к массовому спринту, или к победе беглецов.

Это приводит к тому, что выиграть "Классичиссиму" могут гонщики максимально разных специализаций: от чистых спринтеров вроде Марка Кэвендиша до горняков-многодневщиков типа Винченцо Нибали. Ни одна другая крупная велогонка не дает реальных шансов на победу столь широкому и разнообразному кругу претендентов. Именно это делает Милан – Сан Ремо настолько уникальной гонкой и позволяет ежегодно собирать такой звездный состав участников: топовые велосипедисты абсолютно разных гоночных характеристик верят, что у них есть шанс на победу.

Наряду с Париж – Рубэ, Милан – Сан Ремо – наиболее стабильный в плане маршрута Монумент. Однако незначительные изменения в маршруте в современную эпоху приходилось делать. До 2007 года гонка финишировала на Виа Рома, однако из-за ремонтных работ на этой улице финиш пришлось перенести на улицу Лунгомаре Итало Кальвино непосредственно на побережье Лигурийского моря.

Несмотря на то, что в 2008 году первое издание Милан – Сан Ремо с финишем на Лунгомаре выиграл Фабиан Канчеллара сольной атакой на равнинных последних километрах дистанции, в целом такой вариант развязки был более благоприятным для спринтеров. Финишная линия на Лунгомаре была расположена на 600 метров дальше от вершины Поджо, чем Виа Рома, и эти несколько лишних сотен метров дистанции давали больше шансов спринтерским поездам нейтрализовать все поздние атаки на Поджо и довести дело до массового спринта. Не помогал беглецам и тот факт, что Лунгомаре расположена непосредственно за побережье, где обычно сильные ветры, которые также гасили поздние атаки гонщиков.

Карта развязки Милан - Сан Ремо-2025. Желтым показан старый финиш на Лунгомаре, который сейчас используется как съезд для командных автобусов и техничек milanosanremo.it

Однако в 2015 году финиш Милан – Сан Ремо вернулся на Виа Рома, и уже через несколько лет баланс очень заметно качнулся в сторону инициативных групп, которые атаковали на Поджо. В 2018 году гонку сольной атакой выиграл Нибали, что изменило тренд: после этого "Классичиссима" лишь однажды завершилась более-менее массовым спринтом – в прошлом, 2024 году, когда победил Яспер Филипсен. Впрочем, на формирование такого тренда влияют не только изменения маршрута, но и то, что мы живем в эпоху таких титанов как Тадей Погачар или Матье Ван дер Пул, которые в последние годы делают значительно более селективными, чем обычно, абсолютно все топовые однодневки.

В целом, несмотря на чрезвычайно длинную дистанцию, благодаря довольно простому рельефу Милан – Сан Ремо считается Монументом, на котором проще всего добраться до финиша, но труднее всего выиграть – ну очень уж широкий круг претендентов. Простая, равнинная львиная доля маршрута делает "Классичиссиму" довольно скучной на протяжении большей части гонки, однако последние 35 – 40 км, начиная с подъезда к Чипрессе – это, наверное, самый напряженный и интересный час во всем сезоне шоссейного велоспорта. Концентрированная борьба, в которой каждая деталь может стать решающей.

Украинцы

Представители Украины Милан – Сан Ремо не выигрывали ни разу, хотя в 1996 году Александр Гонченков был максимально близок к триумфу, финишировав вторым. В составе инициативной группы вместе с Габриэле Коломбо, Микеле Копполилло и Максимильяном Шяндри он атаковал еще на Чипрессе, после чего этот квартет устоял под натиском пелотона на Поджо и равнинных последних километрах дистанции. Гонченков был фаворитом на случай спринта из этого квартета, однако Коломбо сумел убежать от попутчиков на последнем километре дистанции.

В том же году топ-10 на Милан – Сан Ремо замкнул "гражданин мира" Андрей Чмиль, который на тот момент выступал именно под украинским флагом. В 1997 году седьмым финишировал Сергей Ушаков.

Кирилл Царенко team-corratec.com

В этом году на старт Милан – Сан Ремо выйдет лишь один представитель Украины – Кирилл Царенко, чья команда Solution Tech Vini Fantini получила вайлд-кард. 24-летний украинец проедет "Классичиссиму" во второй раз в истории. В прошлом году дебют получился очень солидным: Кирилл отобрался в отрыв дня, оказался одним из самых стойких, в итоге проведя впереди пелотона 243 км.

Попыток отобраться в отрыв ожидаем от Царенко и в этом году – вопрос лишь в том, насколько успешными они будут. К Милан – Сан Ремо Царенко подходит с 7 гоночными днями в сезоне. В частности, в среду, 19 марта, Кирилл проехал другую известную итальянскую однодневку, Милан – Турин, где занял 31 место.

Главные фавориты

Перед стартом Милан – Сан Ремо можно выделить пятерку главных фаворитов, чьи шансы выглядят значительно выше, чем остальных претендентов. Двое из них – это выигрывавшие "Классичиссиму" в предыдущие два года Матье Ван дер Пул и Яспер Филипсен, выступающие за одну команду, Alpecin Deceuninck.

Матье Ван дер Пул instagram.com/mathieuvanderpoel

Наличие двух таких сильных и одновременно разноплановых капитанов – огромная роскошь, которая создает для команды впечатляющее многообразие тактических вариантов. А Милан – Сан Ремо – та гонка, где фактор тактики играет очень важную роль. И это многообразие тактических вариантов Alpecin Deceuninck в предыдущие два года реализовала блестяще.

В 2023 году Ван дер Пул победил сольной атакой на Поджо. В прошлом году нидерландцу повторить этот трюк не удалось, однако Филипсен сумел высидеть в остатках пелотона. Команда очень быстро перестроилась, Матье отработал на бельгийского партнера по команде, и Яспер забрал победу спринтом из пелотона.

Один из этих двух сценариев Alpecin Deceuninck попытается реализовать и на этот раз. Ван дер Пул начал свой сезон только в марте: сначала выиграл Самен Классик, а затем проехал Тиррено – Адриатико. Звездный голландец не показал ничего выдающегося, однако он как никто умеет выдавать максимум в решающие дни.

Яспер Филипсен instagram.com/jasperphilipsen

Что касается Филипсена, то он этой весной выглядит несколько слабее, чем обычно в спринте, однако сам Яспер утверждает, что это целенаправленная жертва ради подготовки к сезону классик. Сложно сказать, что получится из этого эксперимента, однако перед Милан – Сан Ремо Филипсен 19 марта решил проехать однодневку Нокере Курсе, где неприятно упал на последнем километре дистанции. Серьезных травм не получил, однако к "Классичиссиме", возможно, будет готов не оптимально.

Милан – Сан Ремо – один из двух Монументов, которые Тадей Погачар ещё не выигрывал. Однако каждый год словенец подбирается к своей цели все ближе и ближе: 5 место в 2022 году, четвертое – в 2023 и третье в прошлом. Для победы Погачару нужна более селективная гонка, и UAE Emirates сделают все возможное, чтобы в этом году "Классичиссима" прошла по их сценарию – весь состав, включая Тима Велленса, Нильса Политта и Джонатана Нарваэса, заточен исключительно под это. Поэтому ждем от UAE Emirates интенсивной работы по развалу пелотона уже на Чипрессе, хотя сам Погачар вряд ли решится идти в атаку на предпоследнем холме.

Тадей Погачар x.com/TeamEmiratesUAE

Капитаном Ineos Grenadiers будет вице-чемпион Милан – Сан Ремо 2023 года Филиппо Ганна. К домашнему Монументу итальянец подходит в блестящей форме, заняв второе место в общем зачете Тиррено – Адриатико. На "Гонке двух морей" Ганна показал непривычно хорошую как для себя горную форму, да и индивидуальный ход от него никуда не делся. При этом, в последние годы Филиппо значительно прибавил в спринте, поэтому сольная атака в стиле Канчеллары на равнине после Поджо может быть не единственным сценарием его победы.

Филиппо Анна x.com/TirrenAdriatico

Очень сильный состав привезла Lidl Trek, где за самые высокие места могут побороться как минимум четверо гонщиков. Главной ставкой команды будет Мадс Педерсен, который продемонстрировал просто невероятную как для себя горную форму на Париж – Ницца. И именно перфомансы экс-чемпиона мира на "Гонке к солнцу" позволили ему перейти из категории претендентов второго эшелона в число топ-фаворитов.

В такой форме датчанин имеет гораздо больше шансов усидеть среди лидеров на Поджо, а, возможно, даже попробовать атаковать самому. Не стоит забывать, что синоптики прогнозируют дождливую и прохладную Милан – Сан Ремо, и Педерсен, как и Погачар, прекрасно чувствует себя в таких условиях.

Мадс Педерсен

О силе состава Lidl Trek наилучшим образом говорит тот факт, что чемпион Милан – Сан Ремо 2021 года, Яспер Стуйвен – в лучшем случае является третьим номером в командной иерархии. Присутствующий в стартлисте Джонатан Милан – главный фаворит на случай, если гонка окажется не очень селективной и дело дойдет до массового спринта. Джулио Чикконе, наоборот, постарается сделать гонку максимально тяжелой и, вероятно, пойдет в атаку еще на Чипрессе.

Другие претенденты

Среди претендентов второго эшелона стоит выделить, прежде всего, Тома Пидкока, которому переход из Ineos Grenadiers в Q36.5 позволил перезагрузить карьеру. Британец прекрасно выглядел на Страде Бьянке и Тиррено – Адриатико, и может вмешаться в битву титанов на Милан – Сан Ремо. Пидкок – один из лучших мастеров даунхилла в пелотоне, поэтому, скорее всего, будет пытаться атаковать на спуске с Поджо. Впрочем, Том выступает за довольно скромную команду, и отсутствие достаточной поддержки от партнеров может создать для него проблемы в позиционной борьбе при подъезде к Поджо.

Том Пидкок instagram.com/tompidcock

Примерно такой же возможный сценарий победы Матея Мохорича, который также относится к числу лучших мастеров скоростного спуска в мире. Собственно говоря, он его уже реализовал в 2022 году, когда выиграл Милан – Сан Ремо.

Чемпион 2020 года Воут Ван Арт в этом году "Классичиссиму" пропускает, поэтому главной ставкой Visma Lease a Bike будет спринтер Олав Коой, который может выиграть лишь при условии не слишком селективной гонки. А других вариантов у нидерландской команды нет. Мог бы быть альтернативой Кристоф Лапорт, однако он имеет проблемы со здоровьем, которые могут выбить его из игры на всю весеннюю классическую кампанию.

На спринт из большого пелотона также будет надеяться Сэм Беннетт из Decathlon Ag2r и Паскаль Аккерманн из Israel Premier Tech, хотя у обоих с умением терпеть рельеф есть большие проблемы. Чего не скажешь о обладателе зеленой майки прошлогоднего Тур де Франс, Биньяме Гирмае. Хотя его история выступлений на Милан – Сан Ремо не слишком удачная – ни одного попадания в топ-10.

Хорошо умеет терпеть рельеф и прошлогодний вице-чемпион Майкл Мэттьюз, который суммарно уже трижды попадал на подиум "Классичиссимы". Хотя, кажется, свой лучший шанс покорить эту гонку австралийский ветеран упустил в прошлом году – сейчас его форма не столь впечатляющая, как тогда. Выйдет на старт и победитель Милан – Сан Ремо 2015 года, Джон Дегенкольб. Хотя на поздних стадиях карьеры немецкий ветеран существенно сдал в спринте.

Джон Дегенколб Getty Images

На позднюю атаку на равнине будет надеяться Штефан Кюнг, который недавно уже пытался провернуть такой трюк на Омлооп Хет Нюсблад. Хотя швейцарскому раздельщику будет непросто высидеть среди лидеров на Поджо. Альтернативной ему в составе Groupama FDJ может стать Реми Каванья, который, впрочем, переживает не лучшие времена в карьере.

То же самое можно сказать и о его легендарном соотечественнике Жулиане Алафилиппе, который выигрывал Милан – Сан Ремо в 2019 году. Ему переход в Tudor Cycling, похоже не позволил перезагрузить карьеру, как это удалось, например, Пидкоку. Загадкой является состояние Максима Ван Гилса, который пропускал Страде Бьянке из-за болезни. Главной ставкой Movistar будет Иван Гарсия Кортина, который обладает и спринтом неплохим, и солидным индивидуальным ходом. Хотя реализовать хоть одну из этих добродетелей в такой серьезной компании будет непросто – надо надеяться на фактор неожиданности и недооценки со стороны соперников.