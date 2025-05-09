Джиро д'Италия. Педерсен выиграл первый этап, сход Ланды

Датский велогонщик команды Lidl Trek Мадс Педерсен стал победителем первого этапа супервелобагатоденки Джиро д'Италия-2025.

В рамках первого этапа гонщики преодолели 160 км холмистой дистанции из Дюрреша в Тирану. На пути гонщиков встретился перевал Грачен (13 км со средним уклоном в 5,1%) и подъем Суррель (6,9 км, 4,6%), который преодолевали дважды подряд, в последний раз – за 11,3 км до финиша.

Маршрут 1 этапа Джиро д'Италия-2025 giroditalia.it

В финишном спринте из просеянного пелотона Педерсен опередил бельгийца Воута Ван Арта из Visma Lease a Bike и колумбийца Орлуиса Аулара из Movistar. Для экс-чемпиона мира в групповой гонке это седьмая победа на Гран турах за карьеру и вторая – на Джиро д'Италия. Педерсен благодаря этой победе стал захватил лидерство в общем зачете.

🔻 A finish executed to perfection. A close sprint, but the work of a team rewarded by the greatest possible way. The win, and the Maglia Rosa



🔻Un'esecuzione finale perfetta. Una volata tiratissima, ma il lavoro della squadra viene premiato dal capitano. La vittoria e la Maglia… pic.twitter.com/4BIoBIrb2N — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2025

Уже на первом этапе завершилась гонка для одного из фаворитов общего зачета Джиро, испанца Микеля Ланды из Soudal Quick Step. Он упал на спуске за 6 км до финиша и покинул трассу в автомобиле скорой помощи.

Результаты первого этапа:

Завтра, 10 мая, в рамках второго этапа спортсмены преодолеют гонку с раздельным стартом на 13,7 км со стартом и финишем в Тиране и подъемом 4-й категории в середине дистанции.