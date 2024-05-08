Томас одержал невероятную победу на 5 этапе Джиро д'Италия

Француз Бенджамин Томас из команды Cofidis победил на пятом этапе веломногодневки Джиро д'Италия-2024. Он завершил гонку за 03:59:59.

Вторым до финиша дошел Майкл Валгрен из EF Education-EasyPost, третьим закончил спринт представитель Polti Kometa Андреа Пьетробон.

Гонщики проехали по спринтерскому маршруту в 178 км с двумя категорийными подъемами. Он проходил от Генуи до Лукки.

Для французского спортсмена это первая победа на этапе World Tour и Grand Tour.

Напомним, итальянский спринтер Джонатан Милан из Lidl-Trek выиграл 4 этапа (спортивным директором команды является украинец Ярослав Попович).

Накануне на третьем этапе веломногодневки Джонатан занял второе место, уступив Тиму Мерлиру.

Лидерскую розовую майку после четырех этапов хранит словенец Фаддей Погачар, который на 46 секунд в общем зачете опережает британца Герайнта Томаса. Добавим, что Фаддей уверенно выиграл второй этап.

А в первый день Джиро д'Италия-2024 сенсационную победу одержал Хонатан Нарвайес из команды Ineos Grenadiers.