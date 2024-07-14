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Чемпион Велоспорт

Погачар совершил самое быстрое восхождение на Плато де Бэй в истории

Игорь Чернявский — 14 июля, 19:00
Погачар совершил самое быстрое восхождение на Плато де Бэй в истории

Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Фаддей Погачар стал победителем 15 этапа Тур де Франс-2024.

Как и на предыдущем, 14 этапе, датчанин Йонас Вингегор занял второе место, а бельгиец Ремко Эвенепул пришел на финиш третьим.

Сегодня во Франции празднуется День взятия Бастилии, так что это был особый этап с финишем на вершине Плато де Бэй. Погачар издал один из лучших перфомансов в истории этого этапа. Он добрался до финиша скорее легендарного Марко Пантани, Лэнса Армстронга и других знаковых велогонщиков.

Благодаря сегодняшнему успеху Фаддей увеличил отрыв преследователей в общем зачете.

Тур де Франс Тадей Погачар

Тадей Погачар

Погачар выиграл 14 этап Тур де Франс и увеличил отрыв в общем зачете
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