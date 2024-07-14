Погачар совершил самое быстрое восхождение на Плато де Бэй в истории

Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Фаддей Погачар стал победителем 15 этапа Тур де Франс-2024.

Как и на предыдущем, 14 этапе, датчанин Йонас Вингегор занял второе место, а бельгиец Ремко Эвенепул пришел на финиш третьим.

Сегодня во Франции празднуется День взятия Бастилии, так что это был особый этап с финишем на вершине Плато де Бэй. Погачар издал один из лучших перфомансов в истории этого этапа. Он добрался до финиша скорее легендарного Марко Пантани, Лэнса Армстронга и других знаковых велогонщиков.

Благодаря сегодняшнему успеху Фаддей увеличил отрыв преследователей в общем зачете.