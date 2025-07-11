Тур де Франс. Погачар во второй раз победил и вернул себе желтую майку

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем седьмого этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 11 июля, гонщики преодолели 197 км холмистой дистанции из Сен-Мало до финиша в подъем Мюр-де-Бретань.

Маршрут 7 этапа Тур де Франс-2025 letour.fr

В финишном спринте Погачар опередил датчанина Йонаса Вингегора из команды Visma Lease a Bike. Топ-3 с отставанием в 2 секунды замкнул британец Оскар Онли из команды Picnic PostNL.

✌️ Second stage win of the race

💛 Back in the yellow jersey

💪 Career win No. 101



Tadej Pogacar with a historic win on the Mur-de-Bretagne 💥 pic.twitter.com/qOTblYO9Zg — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 11, 2025

Для Погачара это вторая победа на нынешнем Туре и суммарно 19-я за карьеру на "Большой петле". Действующий чемпион мира благодаря этому успеху вернул себе желтую майку лидера общего зачета.

Вице-капитан UAE Emirates Жоау Алмейда упал на последнем спуске дистанции и проиграл в итоге более 10 минут.

Результаты седьмого этапа:

Общий зачет:

Завтра, 12 июля, в рамках 8 этапа гонщики преодолеют 171 км равнинной дистанции из Сан-Мен-ле-Гран до Лаваля. Вчера 6 этап выиграл Бен Хили.