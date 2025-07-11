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Тур де Франс. Погачар во второй раз победил и вернул себе желтую майку

Олег Дідух — 11 июля 2025, 17:49
Тур де Франс. Погачар во второй раз победил и вернул себе желтую майку
Тадей Погачар
x.com/LeTour

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем седьмого этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 11 июля, гонщики преодолели 197 км холмистой дистанции из Сен-Мало до финиша в подъем Мюр-де-Бретань.

Маршрут 7 этапа Тур де Франс-2025
Маршрут 7 этапа Тур де Франс-2025
letour.fr

В финишном спринте Погачар опередил датчанина Йонаса Вингегора из команды Visma Lease a Bike. Топ-3 с отставанием в 2 секунды замкнул британец Оскар Онли из команды Picnic PostNL.

Для Погачара это вторая победа на нынешнем Туре и суммарно 19-я за карьеру на "Большой петле". Действующий чемпион мира благодаря этому успеху вернул себе желтую майку лидера общего зачета.

Вице-капитан UAE Emirates Жоау Алмейда упал на последнем спуске дистанции и проиграл в итоге более 10 минут.

Результаты седьмого этапа:

Общий зачет:

Завтра, 12 июля, в рамках 8 этапа гонщики преодолеют 171 км равнинной дистанции из Сан-Мен-ле-Гран до Лаваля. Вчера 6 этап выиграл Бен Хили.

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