Тур де Франс. Погачар во второй раз победил и вернул себе желтую майку
Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем седьмого этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 11 июля, гонщики преодолели 197 км холмистой дистанции из Сен-Мало до финиша в подъем Мюр-де-Бретань.
В финишном спринте Погачар опередил датчанина Йонаса Вингегора из команды Visma Lease a Bike. Топ-3 с отставанием в 2 секунды замкнул британец Оскар Онли из команды Picnic PostNL.
Для Погачара это вторая победа на нынешнем Туре и суммарно 19-я за карьеру на "Большой петле". Действующий чемпион мира благодаря этому успеху вернул себе желтую майку лидера общего зачета.
Вице-капитан UAE Emirates Жоау Алмейда упал на последнем спуске дистанции и проиграл в итоге более 10 минут.
Результаты седьмого этапа:
Общий зачет:
Завтра, 12 июля, в рамках 8 этапа гонщики преодолеют 171 км равнинной дистанции из Сан-Мен-ле-Гран до Лаваля. Вчера 6 этап выиграл Бен Хили.