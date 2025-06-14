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Критериум Дофине. Погачар победил во второй раз подряд

Олег Дідух — 14 июня 2025, 17:44
Критериум Дофине. Погачар победил во второй раз подряд
Тадей Погачар
x.com/uae_tour

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем седьмого этапа престижной французской многодневки Мирового тура Критериум Дофине. Для него это вторая подряд и суммарно третья победа на этой многодневке.

Сегодня, 14 мая, гонщики преодолели 133 км горной дистанции из Гран-Эгебланша в Вальменье.

Маршрут 7 этапа Критериума Дофине-2025
Маршрут 7 этапа Критериума Дофине-2025
criterium-du-dauphine.fr

Погачар благодаря атаке за 12 км до финиша на 14 секунд опередил датчанина Йонаса Вингегора из Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнул немец Флориан Липовиц из Red Bull Bora. Словенец благодаря этой победе закрепил свое лидерство в общем зачете Критериума Дофине.

Результаты седьмого этапа:

Общий зачет:

Завтра, 15 июня, Критериум Дофине-2025 завершится 134-километровым горным этапом из Валь д'Арка до Плато ду Мон Сени.

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