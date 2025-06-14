Критериум Дофине. Погачар победил во второй раз подряд

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем седьмого этапа престижной французской многодневки Мирового тура Критериум Дофине. Для него это вторая подряд и суммарно третья победа на этой многодневке.

Сегодня, 14 мая, гонщики преодолели 133 км горной дистанции из Гран-Эгебланша в Вальменье.

Маршрут 7 этапа Критериума Дофине-2025 criterium-du-dauphine.fr

Погачар благодаря атаке за 12 км до финиша на 14 секунд опередил датчанина Йонаса Вингегора из Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнул немец Флориан Липовиц из Red Bull Bora. Словенец благодаря этой победе закрепил свое лидерство в общем зачете Критериума Дофине.

Результаты седьмого этапа:

Общий зачет:

Завтра, 15 июня, Критериум Дофине-2025 завершится 134-километровым горным этапом из Валь д'Арка до Плато ду Мон Сени.