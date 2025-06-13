Критериум Дофине. Погачар деклассировал соперников в горах

Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем шестого этапа престижной французской многодневки Мирового тура Критериум Дофине. Для него это вторая победа на нынешней многодневке - ранее он выиграл первый этап. Сегодня, 13 июня, гонщики преодолели 127 км горного этапа из Вальсерона в Комблу.

Маршрут 6 этапа Критериума Дофине-2025 criterium-du-dauphine.fr

Погачар благодаря атаке на финальном подъеме более чем на одну минуту опередил датчанина Йонаса Вингера из Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнул немец Флориан Липовитц из Red Bull Bora. Бельгиец Ремко Эвенепул из Soudal Quick Step финишировал пятым и отдал Погачару желтую майку лидера общего зачета.

Результаты шестого этапа:

Общий зачет:

Вчера, 12 июня, 5 этап выиграл Джейк Стюарт. Завтра, 14 июня, в рамках 7 этапа гонщики преодолеют 133 км горной дистанции с Гран Эгебланш до Вальмейнье.