Роглич vs Аюсо, дебют Ван Арта. Превью Джиро д'Италия-2025

Уже в пятницу, 9 мая, стартует первый Гран тур велосезона – Джиро д'Италия. Первые три этапа гонки пройдут за пределами Апеннинского полуострова – в Албании, которую "Корса роза" посетит впервые в истории. Старт в Албании значительно усложняет логистику стартовых этапов Джиро, и организаторы решили эту проблему традиционным образом: гонка начнется на день раньше обычного, а после трех этапов гонщики получат дополнительный день отдыха для комфортного переезда в Италию.

Как и каждый из трех Гран туров, Джиро – гонка особенная. За многие годы за итальянской супермногодневкой закрепилось реноме самой тяжелой в плане маршрута. Джиро – самая олдскульная из трех Гран туров. В современную эпоху в велоспорте четко прослеживается тенденция ухода от длинных и изнурительных этапов на выживание к более коротким и интенсивным форматам.

И Тур де Франс, и Вуэльта идут в авангарде этих тенденций, в то время как Джиро продолжает придерживаться концепции велоспорта как вида спорта на супервыносливость. "Тур де Франс – это гонка на скорость, а Джиро - гонка на выживание" – популярная фраза в велокомьюнити, которая лаконично и точно описывает различие в концепциях двух главных событий мирового велоспорта.

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Также Джиро, по сравнению с Туром, традиционно считается более горной супермногодневкой с меньшим акцентом в сторону гонок с раздельным стартом. Хотя в последние 10-15 лет в этом плане многое изменилось, и сейчас в плане соотношения горы/разделки Джиро часто даже более сбалансирована, чем Тур.

Сами горы на Джиро также особенные – они невероятно сложные. Если Тур де Франс - это территория ритмичных, длинных и относительно пологих перевалов со стабильным, но не заоблачным градиентом, то в Италии огромное количество суперкрутых подъемов вроде Дзонколана или Мортироло со средним уклоном в 10 и более процентов – ничего похожего во Франции вы не найдете. Также организаторы Джиро часто ставят в маршрут заоблачно (часто – в буквальном смысле) высокие перевалы, включая Стельвио, Гавию и Аньелло, вершины которых находятся на высотах более 2700 метров над уровнем моря.

Италия у большинства людей ассоциируется с морем, солнцем и жарой. Однако в мае Апеннинский полуостров далеко не всегда соответствует этому стереотипу. Джиро часто бывает прохладной и дождливой, однако больше всего проблем погода создает на тех самых заоблачно высоких перевалах, о которых говорилось выше.

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Даже в конце мая там часто еще лежат многометровые слои снега, которые приходится расчищать перед гонкой. Однако в этом плане далеко не всегда всё зависит исключительно от организаторов: в мае в итальянских Альпах часто выпадает даже свежий снег, а температуры опускаются ниже 0 градусов. Современный погодный протокол запрещает проведение гонок в таких условиях, поэтому часто организаторам приходится в последний момент перекраивать маршрут ключевых горных этапов, исключая из него высокие перевалы.

Тяжелые погодные условия во время горных этапов также часто создают проблемы с телетрансляцией: изображение может подвисать или даже вообще исчезать. За это организаторов Джиро часто и резко критикуют, хотя стоит признать: организаторам Тура и Вуэльты с аналогичными погодными трудностями сталкиваться не приходится почти никогда.

Еще одна традиционная черта Джиро – концентрация самых тяжелых и важных этапов на заключительной, третьей неделе. Это легко объяснить с географической точки зрения: организаторы хотят охватить все части Италии, в то время как Альпы расположены на крайнем севере страны. Компенсировать это пытаются с помощью коварных этапов на первой и второй неделях – например, включая в маршрут участки гравийных дорог, которые встретятся на пути гонщиков и в этом году. Подробнее с маршрутом Джиро д'Италия-2025 Чемпион уже знакомил своих читателей в январе, сразу после его презентации.

История и факты

– Идея проведения Джиро д'Италия принадлежит главному спортивному изданию Италии, La Gazzetta dello Sport. Оно также стало основателем двух главных однодневных гонок Италии – Милан – Сан Ремо и Ломбардии, которые входят в пятерку Монументов.

За более чем столетие тесные связи Джиро и La Gazzetta dello Sport никуда не делись. Организатором Джиро является холдинг RCS Sport, в который, кроме других топовых итальянских велогонок, входит и La Gazzetta dello Sport. Принадлежит RCS Sport итальянскому бизнесмену Урбано Кайро, владельцу футбольного клуба Торино. Хотя в последние годы все более настойчивый интерес к холдингу проявляет инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который рассматривает гонки RCS Sport как ядро своего проекта Суперлиги мирового велоспорта.

– Розовый был выбран цветом лидерской майки Джиро также не случайно: на страницах именно такого цвета на протяжении всей своей истории выходит La Gazzetta dello Sport. Именно благодаря этому Джиро получила прозвище "Корса роза", в переводе с итальянского – "розовая гонка".

– Победителю Джиро вручается знаменитый Trofeo senza fine (в переводе с итальянского – бесконечный трофей): золотая спираль, на которой выгравированы имена всех чемпионов гонки.

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– Впервые Джиро была проведена в 1909 году. После этого гонка не проводилась только в годы Первой и Второй мировых войн. В 2025 году гонка состоится в 108-й раз в истории. Первым победителем Джиро стал Луиджи Ганна. У звезды современного велоспорта Филиппо Ганны никаких родственных связей с триумфатором первой Джиро найти не удалось.

– В первые 5 лет существования "Корса роза" триумфатор определялся не по сумме времени, потраченного на преодоление всех этапов, а по специальной очковой системе. В 1912 году на Джиро вообще не было личного зачета, только командный, который выиграл коллектив Atala.

– Начиная с 1914 года Джиро перешла на привычный формат, согласно которому общий зачет выигрывает гонщик, потративший наименьшую сумму времени на преодоление всех этапов гонки. И Джиро-1914 стала, наверное, самой тяжелой и самой селективной в истории. Победитель, Альфонсо Кальцонари, выиграл у ближайшего преследователя, Пьерино Альбини, 1 час, 57 минут и 26 секунд – самый большой разрыв между первым и вторым местом в истории Джиро.

О том, что "Корса роза" 1914 года была самой тяжелой в истории, говорят и другие факты. Именно то издание Джиро стало самым медленным в истории по средней скорости – 23,437 км/ч. До финиша добрались всего 8 гонщиков – антирекорд итальянской супермногодневки.

– Рекорд по количеству побед в общем зачете Джиро делят три гонщика, которые выигрывали "Корса роза" по 5 раз. Это Альфредо Бинда (побеждал в 1925, 1927, 1928, 1929 и 1933 годах), Фаусто Коппи (1940, 1947, 1949, 1952, 1953) и Эдди Меркс (1968, 1970, 1972, 1973, 1974).

Эдди Меркс x.com/parisroubaix

В 1927 году Бинда выиграл рекордные 12 этапов в рамках одной Джиро из 15 возможных. Долгое время Альфредо удерживал рекорд по количеству побед на этапах (41) и количеству дней в розовой майке лидера – 65. Последний рекорд у него отобрал Меркс: 77 дней в лидерском наряде – достижение, которое никто не может побить до сих пор.

Рекорд Бинды по количеству выигранных этапов продержался еще дольше – до 2003 года, когда его достижение превзошел легендарный спринтер Марио Чиполлини. Со своими 42 победами "Король лев" до сих пор остается рекордсменом Джиро.

– Фаусто Коппи выигрывал гонку 5 раз, однако вполне мог бы стать единоличным рекордсменом Джиро. Легендарному "Il Campionissimo" не повезло: расцвет его карьеры пришелся на годы Второй мировой войны, когда ни Джиро, ни другие топовые велогонки не проводились. Впрочем, Коппи до сих пор остается рекордсменом по временному расстоянию между первой и последней победами в Джиро – 13 лет. Также Коппи остается самым молодым победителем Джиро в истории – на момент его дебютного успеха образца 1940 года Фаусто было всего 20 лет и 158 дней.

– Самым возрастным победителем Джиро остается Фьоренцо Маньи, который победил в 1955 году в возрасте 34 лет и 180 дней. Маньи принадлежит и еще один рекорд Джиро: в 1948 году он выиграл гонку с минимальным преимуществом в общем зачете – всего 11 секунд над Эцио Чекки.

– Чаще всего Джиро д'Италия выигрывали хозяева, итальянцы – 69 раз. Однако последняя победа Италии в общем зачете Джиро уже довольно давняя – ее в 2016 году одержал великий Винченцо Нибали. 7 побед на счету представителей Бельгии, 6 – у французов.

Винченцо Нибали Getty Images

– Рекордсменом по количеству подиумов в общем зачете Джиро является Феличе Джимонди – 9. Из этих девяти случаев трижды (1967, 1969 и 1979 годах) "Феникс" поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Джимонди вполне мог выиграть Джиро больше трех раз, однако ему не посчастливилось быть современником непревзойденного Эдди Меркса.

– Рекордсменом по количеству побед в горном зачете является легендарный Джино Бартали – 7 раз.

– Рекорд по количеству побед в очковом (который также принято называть спринтерским) зачете Джиро делят два гонщика – Франческо Мозер и Джузеппе Саронни, которые выигрывали эту классификацию по четыре раза. Что интересно, они были современниками и принципиальными соперниками: их дуэли были настоящим украшением Джиро на рубеже 1970-х и 1980-х годов.

Украинский след

Джиро д'Италия – самый успешный Гран тур для украинских велогонщиков. В начале 2000-х годов на "Корса роза" блистали Сергей Гончар и Ярослав Попович. Гончар за карьеру суммарно одержал 5 побед на этапах Джиро (все – в гонках с раздельным стартом) и 8 раз финишировал в топ-10 общего зачета, в том числе - на втором месте в 2004 году, когда поднялся на подиум вместе с двумя звездными гонщиками Saeco – Дамьяно Кунего и Джильберто Симони. В 1998 и 2006 годах Гончар суммарно провел четыре дня в розовой майке общего зачета.

Ярослав Попович поднялся на подиум Джиро годом ранее – в 2003, когда финишировал третьим позади того же Симони и чемпиона Джиро 2000 года Стефано Гардзелли. Попович этапов на Джиро не выигрывал, однако в 2004 году, когда замкнул топ-5 общего зачета, провел три дня в розовой майке лидера.

Ярослав Попович instagram.com/yaropopovych

Суммарно представители Украины одержали 9 побед на этапах Джиро, по этому показателю наше государство занимает 17 место в истории "Корса роза". 2 победы в 1995 и 1996 годах одержал Сергей Ушаков, еще по одной – Александр Гонченков и Владимир Пульников.

Пульников суммарно за карьеру одержал три победы на этапах Джиро, однако первые две – еще в 1990 и 1991 годах, когда выступал под флагом СССР. В качестве гражданина Советского союза в 1989 и 1990 годах он дважды становился обладателем белой майки лучшего молодого гонщика Джиро, а в 1990 году остановился в шаге от подиума общего зачета – четвертое место. В качестве гражданина Украины, кроме победы на этапе Джиро-1994, он также отметился седьмым местом в общем зачете в 1993 году.

Действующие лица

Дуэлянты

На нынешней Джиро большинство специалистов ожидают увидеть дуэль между Приможем Рогличем и Хуаном Аюсо. Словенец возвращается на "Корса роза" после триумфа в 2023 году, и хочет повторить свой успех двухлетней давности – теперь уже в составе Red Bull Bora. И шансы на это у Роглича довольно неплохие: в марте первую, репетиционную дуэль у Аюсо на Туре Каталонии он выиграл.

В распоряжении у Роглича будет очень сильная команда. Тут вам и вице-чемпион прошлогодней Джиро Дани Мартинес, и победитель "Корса роза" 2022 года Джей Хиндли, и местный талант Джулио Пеллиццарри. При этом, Хиндли в недавнем интервью уже сообщил о том, что едет на Джиро исключительно как помощник Роглича, без каких-либо личных амбиций.

Не факт, что этим словам стоит верить, однако никто не сомневается в том, что Red Bull Bora ставит, прежде всего, именно на Роглича. Хотя бы потому, что он - один из немногих гонщиков австро-немецкой команды, который в текущем сезоне не разочаровывает, чего не скажешь о тех же Хиндли или Мартинесе. Вполне возможно, что они готовили себя к пику формы именно на Джиро. Конечно, такой точечный вывод на пик формы более характерен для капитанов команд, однако все мы прекрасно понимаем, что Хиндли и Мартинес – не обычные грегари.

x.com/giroditalia

Что касается маршрута Джиро, то он даст Рогличу возможность рано захватить лидерство в общем зачете благодаря разделкам и бонификационным секундам на холмистых этапах первых двух недель. 35-летний словенец сможет вести гонку в своем любимом стиле - от обороны. Однако концентрация большинства ключевых горных этапов на третьей неделе точно не на руку Рогличу, у которого всегда были определенные проблемы с восстановлением. Хорошо что хоть разделки под конец третьей недели нет – несмотря на победу в битве с Герейнтом Томасом на Монте Луссари в 2023 году, с разделками в последние дни Гран туров у капитана Red Bull Bora отношения не слишком хорошие.

Удобное расположение обеих индивидуальных гонок в календаре, огромный класс и опыт Роглича как многодневщика – все это делает его фаворитом №1. Однако рецепты победы над Приможем на Гран турах очевидны и всем известны - вопрос лишь в том, сможет ли Аюсо или кто-то другой воспользоваться слабыми сторонами словенца. А, возможно, этого и не придется делать – Примож уже много раз терял все шансы на Гран турах из-за падений и сходов.

Для Аюсо Джиро-2025 будет дебютной в карьере. Учитывая наличие в составе UAE Emirates на Тур де Франс и Вуэльту Тадея Погачара, решение отправить испанца на Джиро было очевидным и логичным. Тем не менее, учитывая то, что Хуан не очень любит прохладную погоду, эта затея вполне может оказаться провальной.

Хуан Аюсо x.com/giroditalia

Испанский талант классно начал этот сезон – победа в Тиррено-Адриатико и второе место на Туре Каталонии. Однако такие достижения даже на топовых недельных многодневках вовсе не гарантируют успехи на Гран турах – фанаты Аюсо наглядно могли убедиться в этом в прошлом году.

Для Аюсо нынешняя Джиро станет определенного рода моментом истины в карьере. На момент своего появления во взрослом велоспорте испанец считался точно не меньшим талантом, чем Погачар во времена своего дебюта, и сам Хуан позиционирует себя как альфа-самец с целями стать гонщиком №1 в мире. Холодная война со своим словенским партнером по команде, откровенный саботаж тех гонок, где от Аюсо требуют работать на Погачара – все это создало испанцу репутацию одного из самых токсичных велогонщиков в современном пелотоне.

Амбиции у Хуана максимальные, однако пора наконец начать доказывать на практике их обоснованность. И предстоящая Джиро может стать водоразделом в карьере испанца, после которого станет понятно, в каком направлении будет развиваться его спортивная жизнь. Безусловно, даже в случае неудачи никто не поставит на Аюсо крест, однако его репутация как гонщика точно будет подмочена.

Неудачей же можно будет считать любой результат ниже топ-3 общего зачета. Учитывая амбициозность Аюсо, просто попаданием на подиум он вряд ли будет доволен: его цель – розовая майка. Для этого нужно как можно меньше проигрывать Рогличу бонификациями на холмистых этапах первых двух недель и желательно обыгрывать его в разделках, после чего дожимать в горах на третьей неделе.

С последним могут возникнуть проблемы. Все же, с момента появления в профессиональном велоспорте Аюсо очень заметно прибавил в разделке, а вот как горняк – топчется на месте, чередуя хорошие перфомансы с довольно посредственными. А такого для победы на Джиро будет мало.

Адам Йейтс instagram.com/adamyates7

Альтернативой Аюсо в составе UAE Emirates будет Адам Йейтс, который уже доказывал, что способен заезжать на подиум Гран туров даже в статусе второго номера команды. Если же у Аюсо что-то пойдет не так, то можно помечтать и о розовой майке: после перехода в UAE Emirates британец доказал, что потенциал выигрывать Гран туры у него есть.

Также среди топовых горных грегари с претензиями на личные амбиции в составе UAE Emirates стоит выделить Брэндона Макналти, Джея Вайна и мексиканского вундеркинда Исаака Дель Торо, для которого второй сезон в профессионалах пока что получается значительно слабее, чем дебютный.

Другие претенденты

Кто может бросить вызов двум дуэлянтам и их суперкомандам? Прежде всего, Bahrain Victorious во главе с главной надеждой Италии, Антонио Тибери. В прошлом году он финишировал в общем зачете пятым, и теперь хочет сделать шаг вперед – по крайней мере, на подиум. Способен ли Антонио это сделать? Сказать трудно, учитывая, что с генеральной репетиции Джиро, Тура Альп, он рано сошел из-за отравления. Впрочем, две разделки, относительная простота развязок большинства горных этапов точно будут на руку Тибери. Кроме Антонио, претендовать на высокие места в общем зачете могут два ветерана – баск Пельо Бильбао и вице-чемпион Джиро 2021 года Дамьяно Карузо.

Продолжая тему итальянских надежд, стоит выделить Джулио Чикконе, который подходит к Джиро в прекрасной форме: победа на этапе и четвертое место в общем зачете Тура Альп, звание вице-чемпиона Льеж – Бастонь – Льеж. Да, по своему психотипу импульсивный Чикконе не совсем генеральщик, однако он очень старается им стать. И если не сейчас, когда форма такая классная, то когда? Наличие большого количества холмистых этапов панчеру из Lidl Trek точно на руку, а вот две разделки могут стать существенным барьером на пути к топ-5 общего зачета.

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Также не следует забывать о Лоренцо Фортунато. Гонщик XDS Astana – один из немногих претендентов на общий зачет Джиро, кто выступил на Туре Романдии, при чем, выступил успешно. Ему две разделки также могут создать много проблем в общем зачете – с индивидуальными гонками у Лоренцо колоссальные проблемы.

Впрочем, вполне вероятно, что Фортунато на общий зачет Джиро не пойдет, сознательно переключившись на борьбу за отдельные этапы и майку горного короля. XDS Astana сейчас ведет отчаянную борьбу за выживание в Мировом туре. Каждое очко – на вес золота, а в охоте за отдельными этапами баллов можно насобирать гораздо больше, чем за гипотетическое место в конце топ-10 общего зачета.

Также итальянцы будут надеяться на прогресс молодого таланта Давиде Пиганцоли из проконтинентальной Polti Kometa и Филиппо Дзаны, который в прошлом году на Джиро остановился в шаге от попадания в топ-10 общего зачета. Альтернативой Дзане в составе Jayco AlUla будет Люк Плапп, хотя есть большие опасения относительно того, что лучшая форма 24-летнего австралийца снова осталась на ранней стадии сезона.

Visma Lease a Bike на Джиро будет рассчитывать на брата-близнеца Адама, Саймона Йейтса. Хотя ему переход в нидерландский коллектив пока что не помог выйти на качественно новый уровень в карьере. Двумя ключевыми помощниками британца с претензиями на личные амбиции в общем зачете будут два нидерландца – Стивен Круйсвейк и третий призер Джиро-2020 Вилко Келдерман.

Капитаном Ineos Grenadiers будет Таймен Аренсман, который в апреле стал вторым на генеральной репетиции Джиро, Туре Альп. В качестве запасного варианта – чемпион Джиро 2021 года Эган Берналь, который в очередной раз пытается перезагрузить свою карьеру после череды тяжелых травм.

Эган Берналь x.com/giroditalia

Опередить Аренсмана на Туре Альп довольно неожиданно сумел Майкл Сторер, который выдал просто феноменальную гонку. Австралийский гонщик Tudor Cycling находится в лучшей форме своей жизни, и если он не вышел на пик слишком рано – то может стать очень опасной темной лошадкой на Джиро.

Явным претендентом на подиум можно считать Микеля Ланду. Уровень, который продемонстрировал баск на прошлогоднем Тур де Франс, работая на Ремко Эвенепула, позволяет помечтать даже о борьбе за розовую майку – хотя, конечно, две разделки станут серьезным препятствием.

Микель Ланда x.com/giroditalia

После трехлетнего перерыва возвращается на Джиро сенсационный победитель гонки 2019 года Ричард Карапас. Хотя после перехода в EF Education EasyPost его способности как генеральщика вызывают немало сомнений. Могут удивить в составе EF Education EasyPost экспризер Вуэльты Хью Карти и немец Георг Штайнхаузер, который в прошлом году выиграл один из ключевых горных этапов Джиро в Пассо Брокон. Хотя ни британец, ни немец в текущем сезоне не впечатляют.

Явным претендентом на топ-6 выглядит открытие прошлого сезона Дерек Джи. В этом году гонщик Israel Premier Tech не просто доказал неслучайность своих прошлогодних успехов, но и сделал шаг вперед в результатах. К Джиро 27-летний канадец подходит с тремя многодневками в сезоне за плечами: победа в Гран Каминьо, четвертое место на Тиррено – Адриатико и третье – на Туре Альп. Ключевым горным доместиком Джи будет Ян Хирт, который в оптимальной форме и сам может претендовать на место в топ-10 генеральной классификации и победы на горных этапах.

Для Ромена Барде Джиро-2025 станет прощальным Гран туром: 34-летний француз завершит карьеру в июне на Критериуме Дофине. Барде точно захочет пошуметь на прощание, хотя не исключено, что это выльется в охоту за отдельными этапами и майкой горного короля, а не в борьбу за высокие места в общем зачете. Его соотечественник Давид Годю в 2025 году дебютирует на Джиро д'Италия, и 28-летнему французу по силам побороться за топ-5 общего зачета. Капитан Groupama FDJ перед Джиро решил проехать Тур Романдии, и выглядел там откровенно слабо. Хотя, вполне вероятно, Годю сознательно берег силы, просто скатываясь в соревновательный ритм перед "Корса роза".

Ромен Барде x.com/giroditalia

Очередную попытку пойти на общий зачет Гран Тура на Джиро сделает Том Пидкок, хотя рискну спрогнозировать, что завершится все тем же, что и предыдущие попытки: раннее фиаско в генеральной классификации и переход на борьбу за отдельные этапы. Капитаном Movistar будет Эйнер Рубио, который в прошлом году на Джиро стал седьмым. Также в составе команды Эусебио Унсуэ выйдет на старт чемпион Джиро-2014 Найро Кинтана, хотя в шансы колумбийского ветерана на что-то серьезное в общем зачете не верится совсем.

Найро Кинтана x.com/giroditalia

Спринтеры

В этом году спринтерский состав на Джиро существенно слабее, чем в прошлом году. Главным фаворитом спринтерских этапов будет Олав Коой. Кроме него, в составе Visma Lease a Bike присутствует и звездный Воут Ван Арт, который в 30-летнем возрасте дебютирует на Джиро. Праймовый Ван Арт также претендовал бы на победы на спринтерских этапах, однако череда тяжелых травм заметно ударила по бельгийцу, причем, прежде всего, именно по его спринтерской резкости.

Воут Ван Арт x.com/giroditalia

Поэтому Воут, скорее всего, будет заниматься охотой на отдельные этапы со сложностями рельефа. Лучшим шансом на победу для Ван Арта будет 9 этап, на котором гонщиков будут ждать участки белых гравийных дорог Тосканы. Отметим, что за неделю до старта Джиро Воут переболел, поэтому на стартовых этапах, вероятно, будет готов не оптимально. Ранний день отдыха будет на руку бельгийцу.

Одним из главных соперников Коойя в спринтах будет Кейден Гроувз, который в предыдущие два года суммарно выиграл 7 этапов на Вуэльте. На более конкурентном спринтерском поле Джиро австралиец также уже выигрывал – на его счету одна победа на этапе в 2023 году. Этой весной Гроувз неожиданно раскрылся и как сильный однодневщик, замкнув топ-5 на Милан – Сан Ремо.

Опасным соперником для Коойя может стать и Мадс Педерсен. Хотя экс-чемпион мира в этом сезоне заметно прибавил в умении терпеть рельеф, что негативным образом сказалось на его спринтерских характеристиках. Поэтому главные шансы гонщика Lidl Trek будут не на столоподобных этапах.

Мадс Педерсен x.com/giroditalia

Сэм Беннетт в свое время был одним из лучших спринтеров мира, однако сейчас его карьера находится на спаде. В последние годы 34-летний ирландец из Decathlon Ag2r побеждает регулярно, однако делает это на гонках второго-третьего эшелонов. На уровне Мирового тура Беннетт не побеждал со времен Вуэльты-2022. Прервать эту неудачную серию на нынешней Джиро ирландцу будет непросто.

Очень интересно будет понаблюдать за дебютантом Гран Туров Полем Манье. 21-летний француз из Soudal Quick Step стал одним из открытий стартового отрезка нынешнего сезона, и теперь должен доказывать неслучайность своих успехов образца февраля-марта.

Охотники за этапами

На этом список претендентов на победы на отдельных этапах не ограничивается. Однако далеко не все, кого можно отнести к этой категории, являются спринтерами. Андреа Вендраме из Decathlon Ag2r обладает очень приличным финишем на этапах с непростым рельефом, что уже доказал победой на этапе Тиррено-Адриатико в марте. На нынешней Джиро у Вендраме в распоряжении будет достаточно подходящих этапов, чтобы повторить такой успех.

Андреа Вендраме Getty Images

Сразу нескольких охотников за отдельным этапами привезла XDS Astana, которая продолжает всеми возможными способами собирать необходимые рейтинговые очки для сохранения прописки в Мировом туре на следующий трехлетний цикл. Главными надеждами команды Александра Винокурова на Джиро, кроме генеральщика Лоренцо Фортунато, будут 8-кратный победитель этапов Джиро Диего Улисси и звездный ветеран Воут Пулс, который в конце апреля выиграл горный этап на Туре Турне Турции. Также не стоит списывать со счетов вице-чемпиона Ломбардии-2021 Фаусто Маснаду.

Tudor Cycling, которая получила вайлдкард на Джиро, привезла одну из своих двух главных звезд – Марка Хирши. Хотя швейцарец в последние несколько месяцев не похож на гонщика, способного бороться за победы на этапах Джиро. Одним из главных фаворитов обоих разделов будет британец Джошуа Тарлинг из Ineos Grenadiers.