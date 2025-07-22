Тур де Франс. Паре-Пентр покорил Мон Вонту, Погачар отбил атаки Вингегора

Французский велогонщик команды Soudal Quick Step Валентен Паре-Пентр стал победителем 16 этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 22 июля, третью неделю "Большой петли" 2025 года открыл 171-километровый этап со стартом в Монпелье и горным финишем на легендарном подъеме Мон Вонту - 15,7 км со средним градиентом в 8,8%.

Маршрут 16 этапа Тур де Франс-2025 letour.fr

В борьбе по отрыву в финишном спринте на вершине Мон Вонту Паре-Пентр опередил ирландца Бена Хили из команды EF Education EasyPost. Топ-3 замкнул колумбиец Сантьяго Буйтраго из Bahrain Victorious.

В пелотоне Йонас Вингегор неоднократно атаковал Тадея Погачара, однако их борьба завершилась вничью. Словенец сохранил желтую майку лидера общего зачета.

Результаты 16 этапа:

Общий зачет:

В воскресенье, 20 июля, 15 этап выиграл Тим Велленс. В среду, 23 июля, в рамках 17 июля гонщики преодолеют 161 км большей части равнинной дистанции из Боллена до Валанса.