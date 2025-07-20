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Тур де Франс. Велленс победил из отрыва

Олег Дідух — 20 июля 2025, 18:16
Тур де Франс. Велленс победил из отрыва
Тім Велленс
instagram.com/tim.wellens

Бельгийский велогонщик команды UAE Emirates Тим Велленс выиграл 15 этап Тур де Франс-2025. Сегодня, 20 июля, программу второй недели "Большой петли" закрывал 169-километровый холмистый этап из Мюре в Каркассонн.

Маршрут 15 этапа Тур де Франс-2025
Маршрут 15 этапа Тур де Франс-2025
Letour.fr

Благодаря сольной атаке за 43 км до финиша Велленс из отрыва на 1 минуту и 28 секунд опередил бельгийца Виктора Кампенартса из Visma Lease a Bike. Топ-3 замкнул француз Жулиан Алафилипп из команды Tudor Cycling.

Для действующего чемпиона Бельгии в групповой гонке это первая в карьере победа на этапах Тура и суммарно пятая на Гран турах: на его счету по 2 победы на Джиро д'Италия и Вуэльте. 34-летний бельгиец присоединился к числу гонщиков, которые выигрывали этапы на всех трех супермногодневках.

Желтую майку лидера общего зачета Тура сохранил партнер Велленса по UAE Emirates, словенец Тадей Погачар.

Результаты 15 этапа:

Общий зачет:

В понедельник, 21 июля, на Тур де Франс-2025 – второй день отдыха. Во вторник гонка возобновится 171-километровым горным этапом из Монпелье до легендарного подъема Мон Вонту. Вчера 14 этап выиграл Таймен Аренсман.

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