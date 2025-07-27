Хили признан самым агрессивным гонщиком Тур де Франс-2025

Самым агрессивным велогонщиком Тур де Франс-2025 признали ирландца Бена Хили из команды EF Education EasyPost.

Об этом сообщает пресс-служба гонки.

💪 🇮🇪 Ben Healy is the #TDF2025 Super Combative!



After adding up the votes of the jury and the public, it is the Irishman who is rewarded for his resolutely offensive Tour!



💪 🇮🇪 Ben Healy est le Super combatif @century21fr du #TDF2025 !



Après addition des votes du jury et… pic.twitter.com/2ISLghLGTI — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

Тур де Франс-2025 завершится сегодня, 27 июля, этапом в Париж. По традиции, организаторы определяют будущего обладателя приза самому агрессивному гонщику еще до старта заключительного этапа. Победитель в этой номинации определяется путем голосования зрителей и жюри.

Хили на нынешнем Туре трижды участвовал в отрыве дня – на 6, 10 и 16 этапах. Шестой этап он выиграл благодаря сольной атаке за 40 км до финиша. На 10 этапе Хили финишировал третьим, после чего на два дня перехватил желтую майку лидера общего зачета. На 16 этапе 24-летний ирландец финишировал вторым на вершине легендарного подъема Мон Вонту.

Перед последним этапом Тура Хили занимает 9 место в общем зачете, отставая на 28 минут и 2 секунды от лидера, словенца Тадея Погачара из UAE Emirates.

Тур де Франс завершится в воскресенье, 27 июля, 132-километровым этапом из Манта в Париж. Старт – в 17:10 по Киеву, ожидаемое время финиша – в 20:26.