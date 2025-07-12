Тур де Франс. Милан выиграл восьмой этап

Итальянский велогонщик команды Lidl Trek Джонатан Милан стал победителем восьмого этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 12 июля, гонщики преодолели 171 км равнинной дистанции из Сен-Мен-ле-Гран до Лаваля.

Маршрут 8 этапа Тур де Франс-2025 letour.fr

В финишном спринте Милан опередил нидерландца Воута Ван Арта из команды Visma Lease a Bike и австралийца Кейдена Гроувза из Alpecin Deceuninck.

Jonathan Milan claims his first Tour de France victory on Stage 8 👏 pic.twitter.com/o17Y5SExmR — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 12, 2025

Для Милана это первая в карьере победа на этапах Тур де Франс и суммарно пятая на Гран турах. Это первая итальянская победа на этапах Тур де Франс с 2019 года, когда Винченцо Нибали выиграл горный этап в Валь Торанс.

Желтую майку лидера общего зачета сохранил победитель вчерашнего этапа, словенец Тадей Погачар из команды UAE Emirates.

Результаты 8 этапа:

Общий зачет:

В воскресенье, 13 июля, гонщиков ожидает еще один равнинный этап - 174 км из Шинона в Шатор.