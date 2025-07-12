Украинская правда
Все разделы
Укр
Усі на базу!
Чемпион Велоспорт

Тур де Франс. Милан выиграл восьмой этап

Олег Дідух — 12 июля 2025, 18:30
Тур де Франс. Милан выиграл восьмой этап
Джонатан Мілан
x.com/uae_tour

Итальянский велогонщик команды Lidl Trek Джонатан Милан стал победителем восьмого этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 12 июля, гонщики преодолели 171 км равнинной дистанции из Сен-Мен-ле-Гран до Лаваля.

Маршрут 8 этапа Тур де Франс-2025
Маршрут 8 этапа Тур де Франс-2025
letour.fr

В финишном спринте Милан опередил нидерландца Воута Ван Арта из команды Visma Lease a Bike и австралийца Кейдена Гроувза из Alpecin Deceuninck.

Для Милана это первая в карьере победа на этапах Тур де Франс и суммарно пятая на Гран турах. Это первая итальянская победа на этапах Тур де Франс с 2019 года, когда Винченцо Нибали выиграл горный этап в Валь Торанс.

Желтую майку лидера общего зачета сохранил победитель вчерашнего этапа, словенец Тадей Погачар из команды UAE Emirates.

Результаты 8 этапа:

Общий зачет:

В воскресенье, 13 июля, гонщиков ожидает еще один равнинный этап - 174 км из Шинона в Шатор.

Джонатан Мілан

Тур де Франс. Мерлир выиграл третий этап
Погачар vs Вингегор, эпизод №5. Превью Тур де Франс-2025
Критериум Дофине. Милан выиграл второй этап
Аюсо выиграл Тиррено – Адриатико-2025
Тиррено – Адриатико. Милан выиграл второй этап

Последние новости