Лучший спринтер сезона: Милан вырвал победу на 11 этапе Джиро д'Италия

Итальянский гонщик Джонатан Милан из команды Lidl-Trek (спортивным директором которой является украинец Ярослав Попович) выиграл 11 этап велобагатоденки Джиро д'Италия-2024.

Для Милана это уже вторая победа в нынешнем сезоне. Ранее итальянец стал лучшим на четвертом этапе.

Вторым финишировал бельгиец Тим Мерье из команды Soudal Quick-Step, тройку замкнул Кейден Гроувз из Австралии, выступающий за команду Alpecin-Deceuninck.

🚴🇮🇹 | Arme Fabio Jakobsen. Hij wilde zich in de sprint mengen, maar wordt echt van zijn fiets gebeukt. Hopelijk valt de schade mee... 💥💥 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discover pic.twitter.com/PjpktNvF2D — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2024

Лидерскую розовую майку после 11 этапов сохраняет Тадей Погачар, который выиграл уже три этапа.

15 мая спортсмены преодолели 207 км от Фояно-ди-Валь-Форторе до Франкавилла-аль-Мара.

Французский гонщик Велентен Паре-Пентр оказался сильнее на десятом этапе, а до этого выиграл нидерландец Олав Кой.

На седьмом и восьмом этапе не было равных Погачару. Испанец Пелайо Санчес "взял" шестой этап.

Француз Бенджамин Томас из команды Cofidis победил на пятом этапе велобагатоденки.

В третий день соревнований Тим Мерлир праздновал победу. Второй этап уверенно выиграл упомянутый Погачар.

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А в первый день сенсационную победу одержал Хонатан Нарваес из команды Ineos Grenadiers.