Лучший спринтер сезона: Милан вырвал победу на 11 этапе Джиро д'Италия
Итальянский гонщик Джонатан Милан из команды Lidl-Trek (спортивным директором которой является украинец Ярослав Попович) выиграл 11 этап велобагатоденки Джиро д'Италия-2024.
Для Милана это уже вторая победа в нынешнем сезоне. Ранее итальянец стал лучшим на четвертом этапе.
Вторым финишировал бельгиец Тим Мерье из команды Soudal Quick-Step, тройку замкнул Кейден Гроувз из Австралии, выступающий за команду Alpecin-Deceuninck.
Лидерскую розовую майку после 11 этапов сохраняет Тадей Погачар, который выиграл уже три этапа.
15 мая спортсмены преодолели 207 км от Фояно-ди-Валь-Форторе до Франкавилла-аль-Мара.
Французский гонщик Велентен Паре-Пентр оказался сильнее на десятом этапе, а до этого выиграл нидерландец Олав Кой.
На седьмом и восьмом этапе не было равных Погачару. Испанец Пелайо Санчес "взял" шестой этап.
Француз Бенджамин Томас из команды Cofidis победил на пятом этапе велобагатоденки.
В третий день соревнований Тим Мерлир праздновал победу. Второй этап уверенно выиграл упомянутый Погачар.
А в первый день сенсационную победу одержал Хонатан Нарваес из команды Ineos Grenadiers.