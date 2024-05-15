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Лучший спринтер сезона: Милан вырвал победу на 11 этапе Джиро д'Италия

Станіслав Лисак — 15 мая, 17:55
Лучший спринтер сезона: Милан вырвал победу на 11 этапе Джиро д'Италия

Итальянский гонщик Джонатан Милан из команды Lidl-Trek (спортивным директором которой является украинец Ярослав Попович) выиграл 11 этап велобагатоденки Джиро д'Италия-2024.

Для Милана это уже вторая победа в нынешнем сезоне. Ранее итальянец стал лучшим на четвертом этапе.

Вторым финишировал бельгиец Тим Мерье из команды Soudal Quick-Step, тройку замкнул Кейден Гроувз из Австралии, выступающий за команду Alpecin-Deceuninck.

Лидерскую розовую майку после 11 этапов сохраняет Тадей Погачар, который выиграл уже три этапа.

15 мая спортсмены преодолели 207 км от Фояно-ди-Валь-Форторе до Франкавилла-аль-Мара.

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Французский гонщик Велентен Паре-Пентр оказался сильнее на десятом этапе, а до этого выиграл нидерландец Олав Кой.

На седьмом и восьмом этапе не было равных Погачару. Испанец Пелайо Санчес "взял" шестой этап.

Француз Бенджамин Томас из команды Cofidis победил на пятом этапе велобагатоденки.

В третий день соревнований Тим Мерлир праздновал победу. Второй этап уверенно выиграл упомянутый Погачар.

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А в первый день сенсационную победу одержал Хонатан Нарваес из команды Ineos Grenadiers.

Джиро д'Італія Джонатан Мілан

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