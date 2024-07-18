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Кампенартс одержал победу в отрыве на 18 этапе Тур де Франс-2024

Олександр Булава — 18 июля, 18:38
Кампенартс одержал победу в отрыве на 18 этапе Тур де Франс-2024

18 июля состоялся восемнадцатый этап веломногодневки Tour de France-2024.

Победу одержал бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс из Lotto-Dstny, который вместе с Маттео Варше и Михаилом Квятковским смогли удержать отрыв, сформированный за 30 км до финиша.

Лидер общего зачета словенец Фаддей Погачар вместе с пелотоном проиграл победителю более 13 минут.

Отметим, что холмистый этап с пятью подъемами четвертой категории стартовал в департаменте Верхние Альпы, а финишировал в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Длина финишной прямой составила 220 метров. Общий набор высоты – 3100 метров.

Желтую майку лидера генеральной классификации сохранил словенец Фаддей Погачар, который в уикенд выиграл два подряд горных этапа. В частности, 25-летний словенец совершил самое быстрое восхождение на Плато де Бэй в истории.

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