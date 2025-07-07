Зрители использовали кладбище как трибуну для просмотра Тур де Франс

Необычная ситуация случилась в воскресенье, 6 июля, во время второго этапа Тур де Франс-2025. Толпа зрителей наблюдала за гонкой вживую с кладбища.

Об этом сообщает Daily Mail.

Чуть меньше чем за 9 км до финиша этапа маршрут гонки пролегал мимо кладбища. Большое количество зрителей наблюдало за гонкой именно с территории кладбища.

При чем, часть болельщиков даже становилась на надгробные плиты для того, чтобы лучше видеть гонку. Такое поведение зрителей вызвало недовольство в интернете. Фанатов обвиняли в неуважении к умершим.

Напомним, второй этап Тур де Франс-2025 финишировал в Булонь-сюр-Мер и завершился победой нидерландского велогонщика команды Alpecin Deceuninck Матье Ван дер Пула, который перехватил желтую майку лидера.