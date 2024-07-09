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Филипсен одержал победу на 10 этапе Тур де Франс

Олександр Булава — 9 июля, 18:52
Филипсен одержал победу на 10 этапе Тур де Франс

9 июля состоялся десятый этап веломногодневки Tour de France-2024.

Победу одержал 26-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Эспер Филипсена. В финишном спринте он опередил Биньяма Гермая. Для него это первый триумф на туре этого года и седьмой в целом.

Отметим, что 187-километровый равнинный этап без категорийных подъемов стартовал в департаменте Луаре, а финишировал в департаменте Шер. На последнем километре три поворота. Длина финишной прямой составила 500 метров, а общий набор высоты составил 950 метров.

Желтую майку лидера общего зачета сохранил словенец Фаддей Погачар.

Напомним, в понедельник на этапе был выходной, а в воскресенье победу в отрыве одержал французский гонщик команды Total Energies Энтони Тюржис.

Тур де Франс

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