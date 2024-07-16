Филипсен в третий раз выиграл этап Тур де Франс

16 июля состоялся шестнадцатый этап веломногодневки Tour de France-2024.

Победу одержал 26-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен, опередивший всех в финишном спринте. Для него это третий триумф на туре этого года и девятый в целом.

Отметим, что за 1,5 км до финиша в завале упал один из коункурентов Филлипсена — эритрейский гонщик команды Intermarche-Wanty Биньям Гирмай, одержавший на этом туре уже три победы в спринте.

Равнинный этап (188,6 км) с одним подъемом четвертой категории стартовал в департаменте Од, а финишировал в департаменте Гар. Общий набор высоты составил 1200 метров.

Желтую майку лидера генеральной классификации сохранил словенец Фаддей Погачар, который накануне выиграл два подряд горных этапа. В частности, 25-летний словенец совершил самое быстрое восхождение на Плато де Бэй в истории.