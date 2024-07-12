Филипсен одержал победу на 13 этапе Тур де Франс

12 июля состоялся тринадцатый этап веломногодневки Tour de France-2024.

Победил 26-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсена. В финишном спринте он опередил Ваута ван Эрта. Для него это второй триумф на туре этого года и восьмой в целом.

Отметим, что равнинный этап (165,3 км) с двумя подъемами четвертой категории стартовал в Департаменте Ло и Гаронна, а финишировал в Атлантические Пиренеи. Длина финишной прямой – 560 метров. Общий набор высоты составил 2000 метров.

Желтую майку лидера генеральной классификации сохранил словенец Таддей Погачар.

Накануне свою третью победу на этапе одержал эритрейский гонщик команды Intermarche-Wanty Биньям Гирмай.