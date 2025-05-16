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Джиро д'Италия. Аюсо выиграл первый горный этап, Роглич вернул себе розовую майку

Олег Дідух — 16 мая 2025, 18:45
Джиро д'Италия. Аюсо выиграл первый горный этап, Роглич вернул себе розовую майку
Хуан Аюсо
LaPresse

Испанский велогонщик команды UAE Emirates Хуан Аюсо стал победителем седьмого этапа Джиро д'Италия-2025. Сегодня, 16 мая, гонщики проехали первый горный этап Джиро-2025: 168 км из Кастель ди Сангро до горного финиша в Тальякоццо (11,9 км со средним градиентом в 5,6%).

Маршрут 7 этапа Джиро д'Италия-2025
Маршрут 7 этапа Джиро д'Италия-2025
giroditalia.it

Аюсо благодаря атаке на последнем километре дистанции на 4 секунды опередил своего партнера по UAE Emirates, мексиканца Исаака Дель Торо, и победителя Джиро-2021, колумбийца Эгана Берналя из команды Ineos Grenadiers.

Четвертым финишировал словенец Примож Роглич из Red Bull Bora, что позволило ему вернуть себе розовую майку лидера общего зачета. Вчера словенец потерял одного из ключевых партнеров по команде, Джея Хиндли, который сошел из-за сотрясения мозга.

Для Аюсо это первая в карьере победа на этапах Гран туров.

Результаты седьмого этапа:

Общий зачет:

В субботу, 17 мая, в рамках 17 этапа гонщики преодолеют 197 км холмистой дистанции из Джулиановы в Кастельраймондо.

Хуан Аюсо

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