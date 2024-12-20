Как работает искусственный интеллект в боксе? Исторический эксперимент на реванше Усик – Фьюри
В эту субботу мир бокса станет свидетелем исторического события на реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Впервые в истории бой будет оценивать не только традиционная тройка судей, но и четвертый искусственный интеллект.
Как работать AI-судья?
AI-судья, внедренный по инициативе главы саудовского бокса Турки Аль-Шейха, не будет влиять на официальный результат, но обеспечит альтернативный взгляд на оценку поединка.
Искусственный интеллект будет анализировать каждый раунд в реальном времени по следующим параметрам:
- Агрессия: активность бойцов в ринге.
- Точность ударов: количество точных ударов.
- Сила воздействия: оценка мощности атак.
- Защита: эффективность избегания ударов.
Результаты работы AI будут обнародованы после боя и зрители смогут сравнить оценки технологии с решением традиционных судей.
Почему это важно?
Бокс неоднократно критиковали за противоречивые судейские решения, вызывающие возмущение среди фанатов. Напомним, что первый поединок между Фьюри и Усиком завершился раздельным решением судей, которое многие считали спорным.
Внедрение AI может стать революцией в мире бокса, показывая, как технологии могут обеспечить объективность и прозрачность в спорте.
Теперь остается дождаться результатов и оценить, готов ли мир бокса принять нового судью – искусственный интеллект.
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Реванш между украинцем и "Цыганским королем" состоится 21 декабря. Первый поединок завершился победой Александра раздельным решением судей. Накануне стал известен гонорар реванша.