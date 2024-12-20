Как работает искусственный интеллект в боксе? Исторический эксперимент на реванше Усик – Фьюри

В эту субботу мир бокса станет свидетелем исторического события на реванше между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Впервые в истории бой будет оценивать не только традиционная тройка судей, но и четвертый искусственный интеллект.

Как работать AI-судья?

AI-судья, внедренный по инициативе главы саудовского бокса Турки Аль-Шейха, не будет влиять на официальный результат, но обеспечит альтернативный взгляд на оценку поединка.

Искусственный интеллект будет анализировать каждый раунд в реальном времени по следующим параметрам:

- Агрессия: активность бойцов в ринге.

- Точность ударов: количество точных ударов.

- Сила воздействия: оценка мощности атак.

- Защита: эффективность избегания ударов.

Результаты работы AI будут обнародованы после боя и зрители смогут сравнить оценки технологии с решением традиционных судей.

Ever wondered how AI could change the world of boxing? Meet the 4th Judge 🦾 An experimental AI scoring system debuting at Usyk2Fury on December 21 🔥 Let’s see how this experiment unfolds 🥊 pic.twitter.com/CQQJ88MJcd — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 19, 2024

Почему это важно?

Бокс неоднократно критиковали за противоречивые судейские решения, вызывающие возмущение среди фанатов. Напомним, что первый поединок между Фьюри и Усиком завершился раздельным решением судей, которое многие считали спорным.

Внедрение AI может стать революцией в мире бокса, показывая, как технологии могут обеспечить объективность и прозрачность в спорте.

Читайте также : Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Тайсоном Ф’юрі? ТЕСТ

Теперь остается дождаться результатов и оценить, готов ли мир бокса принять нового судью – искусственный интеллект.

Следите за основными событиями боя Усик – Фьюри в нашем онлайн-марафон.

Реванш между украинцем и "Цыганским королем" состоится 21 декабря. Первый поединок завершился победой Александра раздельным решением судей. Накануне стал известен гонорар реванша.